Milei y el peronismo definen sus listas para las elecciones 2025 a horas del cierre

A horas de la fecha límite para presentar las candidaturas para las elecciones 2025 nacionales de octubre, las principales fuerzas políticas definieron la gran mayoría de nombres que buscarán el voto popular. Los comicios se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre , según oficializó el Gobierno mediante el Decreto 335/2025 publicado en el Boletín Oficial.

La Libertad Avanza (LLA) con Javier Milei a la cabeza llevará a Patricia Bullrich para el Senado en CABA y a Luis Petri como diputado en Mendoza. Por su parte, el peronismo presentará a Itai Hagman en la ciudad de Buenos Aires y a Jorge Taiana como el principal nombre en provincia de Buenos Aires.

En un año marcado por las las urnas, se llevarán a cabo nuevas elecciones legislativas nacionales que definirán cómo quedarán conformadas las Cámaras en Diputados y el Senadores durante los próximos dos años, renovando 127 de las 257 bancas.

La particularidad de este año es que no se realizarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias(PASO) a nivel nacional.

Javier Milei y el peronismo competirán en octubre

El gobierno de Javier Milei y la oposición, con el peronismo/kirchnerismo a la cabeza, avanzan con el cierre de las listas de diputados y senadores nacionales que competirán en las elecciones del 26 de octubre .Tanto en La Libertad Avanza (LLA) como en Fuerza Patria aceleraron y los principales nombres empezaron a definirse 24 horas antes de que finalice el plazo, este domingo a la medianoche, especialmente en CABA y la provincia de Buenos Aires.

El oficialismo ratificó lo que Milei ya había anunciado meses atrás: su candidato en la estratégica Buenos Aires -que es la que más diputados renueva con 35- será José Luis Espert, que irá así por la reelección en la banca que ya ocupa. Economista y con un discurso de "mano dura" al extremo, el alfil del Presidente estará secundado por Karen Reichardt, ex actriz y conductora televisiva.

También hay lugares en la lista de La Libertad Avanza para el PRO donde se anotaron Diego Santilli, que iría tercero, y Alejandro Finocchiaro, quien se ubicaría séptimo o noveno, según como se repartan finalmente con Sebastián Pareja, el armador bonaerense de LLA que empezó a sonar también como candidato estos días.

Se cierran las listas para las elecciones 2025: el peronismo sorprendió

La lista del oficialismo en la Provincia parecía llegar bastante más cerrada que la de Fuerza Patria, pero el peronismo sorprendió cuando este sábado las negociaciones entre Cristina y Máximo Kirchner, Sergio Massa y el gobernador Axel Kicillof llegaron a un acuerdo: que la lista la encabece el exministro de Defensa y excaciller Jorge Taiana.

El paso al costado de Massa para la candidatura volvió a acercar al dirigente Juan Grabois, que no había firmado la incorporación de su Frente Patria Grande en la alianza Fuerza Patria, pero finalmente se ubicó como el tercer candidato de la lista que encabezará Taiana.