A nivel nacional

Milei y el peronismo definen sus listas para las elecciones 2025 a horas del cierre

El presidente Javier Milei ante su primera prueba electoral. El peronismo busca reconstruirse para estas elecciones 2025 con Cristina Fernández presa.

Milei y el peronismo van definiendo sus listas para las elecciones 2025 a horas del cierre.

Milei y el peronismo van definiendo sus listas para las elecciones 2025 a horas del cierre.

Por Sitio Andino Política

A horas de la fecha límite para presentar las candidaturas para las elecciones 2025 nacionales de octubre, las principales fuerzas políticas definieron la gran mayoría de nombres que buscarán el voto popular. Los comicios se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre, según oficializó el Gobierno mediante el Decreto 335/2025 publicado en el Boletín Oficial.

Lee además
Los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza para estas elecciones 2025.
A horas del cierre de listas

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza
Es oficial: Luis Petri encabezará la lista de diputados de la alianza libertaria radical y Cornejo lo felicitó.
Elecciones 2025

Luis Petri encabezará la lista de diputados de la alianza libertaria radical y Cornejo lo felicitó

En un año marcado por las las urnas, se llevarán a cabo nuevas elecciones legislativas nacionales que definirán cómo quedarán conformadas las Cámaras en Diputados y el Senadores durante los próximos dos años, renovando 127 de las 257 bancas.

La particularidad de este año es que no se realizarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias(PASO) a nivel nacional.

Javier Milei y el peronismo competirán en octubre

El gobierno de Javier Milei y la oposición, con el peronismo/kirchnerismo a la cabeza, avanzan con el cierre de las listas de diputados y senadores nacionales que competirán en las elecciones del 26 de octubre .Tanto en La Libertad Avanza (LLA) como en Fuerza Patria aceleraron y los principales nombres empezaron a definirse 24 horas antes de que finalice el plazo, este domingo a la medianoche, especialmente en CABA y la provincia de Buenos Aires.

El oficialismo ratificó lo que Milei ya había anunciado meses atrás: su candidato en la estratégica Buenos Aires -que es la que más diputados renueva con 35- será José Luis Espert, que irá así por la reelección en la banca que ya ocupa. Economista y con un discurso de "mano dura" al extremo, el alfil del Presidente estará secundado por Karen Reichardt, ex actriz y conductora televisiva.

También hay lugares en la lista de La Libertad Avanza para el PRO donde se anotaron Diego Santilli, que iría tercero, y Alejandro Finocchiaro, quien se ubicaría séptimo o noveno, según como se repartan finalmente con Sebastián Pareja, el armador bonaerense de LLA que empezó a sonar también como candidato estos días.

Se cierran las listas para las elecciones 2025: el peronismo sorprendió

La lista del oficialismo en la Provincia parecía llegar bastante más cerrada que la de Fuerza Patria, pero el peronismo sorprendió cuando este sábado las negociaciones entre Cristina y Máximo Kirchner, Sergio Massa y el gobernador Axel Kicillof llegaron a un acuerdo: que la lista la encabece el exministro de Defensa y excaciller Jorge Taiana.

El paso al costado de Massa para la candidatura volvió a acercar al dirigente Juan Grabois, que no había firmado la incorporación de su Frente Patria Grande en la alianza Fuerza Patria, pero finalmente se ubicó como el tercer candidato de la lista que encabezará Taiana.

Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2025 en Tunuyán: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Sismo político en Mendoza: Luis Petri sería candidato y se va del Ministerio de Defensa

Patricia Bullrich confirmó que será candidata en las elecciones de octubre

El peronismo demora el cierre de listas en Buenos Aires mientras Máximo Kirchner gana terreno

El fentanilo, en el centro del acto electoral de Milei: qué dijo y la respuesta del juez del caso

"Escrita en papel higiénico": Casado subió el tono tras la "bolsa de gatos" de Cornejo al PRO

La Libertad Avanza definió quién liderará la lista en la provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025 en San Carlos: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

LO QUE SE LEE AHORA
Los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza para estas elecciones 2025.
A horas del cierre de listas

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza

Las Más Leídas

Denuncian abandono en calles de Las Heras y piden respuestas rápidas
Promesas incumplidas

Denuncian abandono en calles de Las Heras y piden respuestas rápidas

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos video
Megaoperativo

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos

Sorpresa en el radicalismo mendocino por la posible candidatura de Luis Petri en las elecciones 2025
Elecciones 2025

Sismo político en Mendoza: Luis Petri sería candidato y se va del Ministerio de Defensa

Patricia Calisaya, la actriz tunuyanina que deslumbra en la desafiante serie de Viudas Negras
Historia de vida

Patricia Calisaya, la actriz tunuyanina que deslumbra en la desafiante serie de "Viudas Negras"

Una motociclista murió en Maipú tras sufrir un grave accidente
Investigación

Un motociclista murió en Maipú tras sufrir un grave accidente

Te Puede Interesar

Los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza para estas elecciones 2025.
A horas del cierre de listas

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza

Por Cecilia Zabala
Precios, consumo y exportaciones: La tormenta perfecta del vino argentino.
Vitivinicultura

Precios, consumo y exportaciones: la tormenta perfecta del vino argentino

Por Marcelo López Álvarez
Juicios por jurado en Mendoza: experiencia e innovación para fallos más justos
Referente nacional

Juicios por jurado en Mendoza: tecnología e innovación para fallos más justos

Por Carla Canizzaro