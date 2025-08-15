Patricia Bullrich confirmó que será candidata en las elecciones de octubre

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , anunció este viernes su postulación como candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones del próximo 26 de octubre . Lo hará dentro de La Libertad Avanza y “bajo el liderazgo” del presidente Javier Milei.

“ Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo . (…) La próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora ”, expresó en sus redes sociales la funcionaria de la gestión mileísta.

#Elecciones | El video en el que Patricia Bullrich oficializó su candidatura pic.twitter.com/6fwNwYiZye

Repercusiones Milei tras el dato de inflación: "Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia, por lejos"

Más control en fronteras Trata de personas: Nación aprobó un nuevo protocolo para detectar casos de explotación

Voy a liderar los cambios que el país necesita, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora Voy a liderar los cambios que el país necesita, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora

Bullrich aseguró que su objetivo será “seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado” y advirtió contra “los inútiles y corruptos ” que, según dijo, buscan “ destruir todo para volver al poder ”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1956430722471977058&partner=&hide_thread=false Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo.

Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir.

Donde se construye futuro.



Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la… pic.twitter.com/yCPQrSTWmQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 15, 2025

También remarcó que en la Cámara alta impulsará reformas para “recuperar el orden, respetar la ley y blindar los avances” del actual Gobierno. La expresidenta del PRO ya ocupó una banca en el Congreso entre 2007 y 2015, cuando ejerció la diputación nacional.

milei y bullrich.jpg Patricia Bullrich será una de las principales candidatas de Javier Milei en las elecciones 2025.

La ministra será una de las principales figuras de Milei en la contienda legislativa, en un distrito clave para el oficialismo libertario, donde ya se impuso en mayo, en los comicios para la Legislatura porteña, en las que obtuvo la victoria el vocero presidencial Manuel Adorni.

La decisión fue celebrada por el propio Jefe de Estado, quien aseguró que Bullrich dará la "lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1956432487036428461&partner=&hide_thread=false VAAAAAAAAMOOOOOO...!!!

Grande @PatoBullrich dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas...

VLLC! https://t.co/jbj1XX9PFk — Javier Milei (@JMilei) August 15, 2025

Elecciones 2025: cuántas bancas del Congreso se renovarán por provincia

El oficialismo nacional se juega una importante parada en el Congreso, donde buscará reforzar sus representantes, con el objetivo de promover su propia agenda y evitar que la oposición controle las discusiones.

Asimismo, requiere de una cantidad de legisladores propias para blindar los futuros vetos que firme Milei y respaldar los proyectos del Ejecutivo.

El próximo 26 de octubre se renovarán las bancas de la mitad de Diputados y un tercio del Senado. Aquí, los escaños en detalle que pone en juego cada distrito en ambas Cámaras: