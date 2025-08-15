Patricia Bullrich confirmó que será candidata en las elecciones de octubre

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este viernes su postulación como candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones del próximo 26 de octubre. Lo hará dentro de La Libertad Avanza y “bajo el liderazgo” del presidente Javier Milei.
“Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. (…) La próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, expresó en sus redes sociales la funcionaria de la gestión mileísta.
Voy a liderar los cambios que el país necesita, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora
Bullrich aseguró que su objetivo será “seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado” y advirtió contra “los inútiles y corruptos” que, según dijo, buscan “destruir todo para volver al poder”.
También remarcó que en la Cámara alta impulsará reformas para “recuperar el orden, respetar la ley y blindar los avances” del actual Gobierno. La expresidenta del PRO ya ocupó una banca en el Congreso entre 2007 y 2015, cuando ejerció la diputación nacional.
Patricia Bullrich será una de las principales candidatas de Javier Milei en las elecciones 2025.
La ministra será una de las principales figuras de Milei en la contienda legislativa, en un distrito clave para el oficialismo libertario, donde ya se impuso en mayo, en los comicios para la Legislatura porteña, en las que obtuvo la victoria el vocero presidencial Manuel Adorni.
La decisión fue celebrada por el propio Jefe de Estado, quien aseguró que Bullrich dará la "lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas".
Elecciones 2025: cuántas bancas del Congreso se renovarán por provincia
El oficialismo nacional se juega una importante parada en el Congreso, donde buscará reforzar sus representantes, con el objetivo de promover su propia agenda y evitar que la oposición controle las discusiones.
Asimismo, requiere de una cantidad de legisladores propias para blindar los futuros vetos que firme Milei y respaldar los proyectos del Ejecutivo.
El próximo 26 de octubre se renovarán las bancas de la mitad de Diputados y un tercio del Senado. Aquí, los escaños en detalle que pone en juego cada distrito en ambas Cámaras:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 13 diputados nacionales y 8 suplentes, y 3 senadores nacionales y 3 suplentes.
Provincia de Buenos Aires: 35 diputados nacionales y 10 suplentes.
Catamarca: 3 diputados nacionales y 3 suplentes.
Córdoba: 9 diputados nacionales y 6 suplentes.
Corrientes: 3 diputados nacionales y 3 suplentes.
Chaco: 4 diputados nacionales y 3 suplentes, y 3 senadores nacionales y 3 suplentes.
Chubut: 2 diputados nacionales y 2 suplentes.
Entre Ríos: 5 diputados nacionales y 3 suplentes, y 3 senadores nacionales y 3 suplentes.
Formosa: 2 diputados nacionales y 2 suplentes.
Jujuy: 3 diputados nacionales y 3 suplentes.
La Pampa: 3 diputados nacionales y 3 suplentes.
La Rioja: 2 diputados nacionales y 2 suplentes.
Mendoza: 5 diputados nacionales y 3 suplentes.
Misiones: 3 diputados nacionales y 3 suplentes.
Neuquén: 3 diputados nacionales y 3 suplentes, y 3 senadores nacionales y 3 suplentes.
Río Negro: 2 diputados nacionales y 2 suplentes, y 3 senadores nacionales y 3 suplentes.
Salta: 3 diputados nacionales y 3 suplentes, y 3 senadores nacionales y 3 suplentes.
San Juan: 3 diputados nacionales y 3 suplentes.
San Luis: 3 diputados nacionales y 3 suplentes.
Santa Cruz: 3 diputados nacionales y 3 suplentes.
Santa Fe: 9 diputados nacionales y 6 suplentes.
Santiago del Estero: 3 diputados nacionales y 3 suplentes, y 3 senadores nacionales y 3 suplentes.
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 2 diputados nacionales y 2 suplentes, y 3 senadores nacionales y 3 suplentes.