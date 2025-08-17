Se definen las listas para las elecciones 2025: estos son los candidatos a nivel nacional

Elecciones 2025: así quedaron las listas de los espacios políticos a nivel nacional

Este año se llevarán a cabo las elecciones legislativas que definirán la conformación de las Cámaras de Diputados y Senadores durante los próximos dos años en el Congreso de la Nación, renovando 127 de las 257 bancas en las próximas elecciones 2025 . Los comicios serán el domingo 26 de octubre , según el Decreto 335/2025 publicado en el Boletín Oficial.

La particularidad de este año es que no se realizarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional, a lo que la provincia de Mendoza adhirió. Los ciudadanos deberán elegir 127 diputados nacionales correspondientes a las provincias, mientras que Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán elegir 24 senadores .

Las alianzas políticas tienen plazo hasta la medianoche de este domingo para presentar oficialmente los nombres de sus candidatos ante la Justicia Electoral . Con las listas definidas, comienza la cuenta regresiva.

La Alianza La Libertad Avanza (LLA) presentará candidatos en todos los distritos del país. En las últimas horas cerró las nóminas de Ciudad de Buenos Aires (CABA) y Provincia de Buenos Aires , aunque algunos lugares todavía se definían.

En CABA , la ministra de Seguridad Patricia Bullrich será la primera candidata a senadora , acompañada por el economista Agustín Monteverde . Estarán acompañados por Pilar Ramírez y Carlos Torrendell .

Para diputados nacionales , la lista será encabezada por Alejandro Fargosi , seguido por Patricia Holzman , Nicolás Emma y Sabrina Ajmechet. También estarán Fernando De Andreis y Antonela Giampieri , entre otros.

En Buenos Aires , el diputado José Luis Espert liderará la lista, secundado por Karen Reinhardt y Diego Santilli .

En Mendoza, el ministro de Defensa Luis Petri será el primer candidato a diputado nacional.

Petri Bullrich Milei La Libertad Avanza (LLA) presentará candidatos en todos los distritos del país para las próximas elecciones 2025.

Fuerza Patria: unidad con Grabois y dirigentes sindicales

El espacio Fuerza Patria cerró un acuerdo con el Frente Patria Grande de Juan Grabois, quien ocupará el tercer lugar en la lista de diputados nacionales por Buenos Aires. El primer lugar será para Jorge Taiana y el segundo para Jimena López.

Entre los nombres destacados figuran:

Vanesa Siley , diputada nacional.

Sergio Palazzo , líder de La Bancaria.

Teresa García , senadora bonaerense.

Horacio Pietragalla , ex secretario de DD.HH.

Agustina Propato , diputada nacional.

Hugo Moyano (h), abogado e hijo del dirigente camionero.

juan grabois.webp Juan Grabois ocupará el tercer lugar en la lista de diputados nacionales por Buenos Aires.

También se suman Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Marina Salzman y Nicolás Trotta.

En la Ciudad de Buenos Aires, la lista de diputados estará encabezada por Itaí Hagman, acompañado por Kelly Olmos, Santiago Roberto y Lucía Cámpora. Para el Senado, buscará renovar su banca el presidente del PJ porteño Mariano Recalde y Ana Arias.

Provincias Unidas: la alternativa de los gobernadores

El frente Provincias Unidas, impulsado por varios mandatarios provinciales, se presenta como una tercera opción electoral. En Córdoba, el exgobernador Juan Schiaretti liderará la lista de candidatos a diputados nacionales. Forman parte de esta liga Martin Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy). En Mendoza se conformó la versión local de este espacio, con el PRO, Coalición Cívica - ARI, y otros espacios.

Juan Schiaretti, debate presidencial 2023, segunda parte El frente Provincias Unidas se presenta como una tercera opción electoral Foto: Télam

FITU: Myriam Bregman y candidatos de izquierda en todo el país

El Frente de los Trabajadores y la Izquierda-Unidad (FITU), que agrupa al PTS, Partido Obrero, Izquierda Socialista y MST, presentó sus listas para las elecciones de octubre.

En Ciudad de Buenos Aires, Myriam Bregman será la primera candidata a diputada nacional, mientras que Christian Castillo, sociólogo y docente, encabezará la lista a senadores nacionales.

bregman, castillo Myriam Bregman y Christian Castillo, candidatos a senadores nacionales.

En Provincia de Buenos Aires, los principales candidatos serán Nicolás del Caño y Romina del Plá, ambos con experiencia como legisladores nacionales y reconocidos por su lucha contra el ajuste.

Bregman destacó que su bloque legislativo ha sido oposición constante al ajuste implementado por Javier Milei, tanto en la calle como en el Congreso, y busca fortalecerlo porque “no transan ni se dan vuelta” frente a las decisiones del Gobierno. En Mendoza, la candidata a diputada nacional del FIT es Micaela Blanco Minoli.

Los candidatos famosos que sorprenden en las Elecciones 2025

Las Elecciones 2025 también suman una particularidad: la presencia de figuras mediáticas de la televisión, el deporte y el espectáculo que buscarán un lugar en el Congreso. No es la primera vez que celebridades argentinas se lanzan a la política, pero este año aparece una nueva camada de postulantes.

Virginia Gallardo, panelista de Mujeres argentinas (Eltrece), fue uno de los anuncios más sorpresivos: será candidata a diputada nacional por Corrientes en la lista de La Libertad Avanza.

Virginia Gallardo 2 - 368286 Virginia Gallardo se suma como diputada nacional por Corrientes en la lista de LLA.

Karen Reichardt , periodista, conductora de la TV Pública y recordada “exchica Playboy”, será candidata a diputada nacional por Buenos Aires , también por La Libertad Avanza , en la lista encabezada por José Luis Espert .

El exfutbolista y exparticipante de MasterChef Celebrity, Claudio “el Turco” García, se postula como diputado nacional por CABA con el Partido Integrar, ocupando el tercer lugar en la lista de Daniel Amoroso.

Turco garcia - 318745 Claudio “el Turco” García, se postula como diputado nacional.

Jorge Porcel de Peralta (Porcel Junior), hijo del reconocido capocómico, competirá como tercer candidato a diputado nacional por CABA en el Movimiento Plural del sindicalista Marcelo Peretta.

Con estas incorporaciones, las boletas de octubre mezclan a políticos de larga trayectoria con figuras populares de los medios, que intentarán trasladar su reconocimiento social a las urnas.