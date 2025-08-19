Un municipio erradicará los autos abandonados en la vía pública

General Alvear busca erradicar la presencia de rodados en estado de abandono en la vía pública. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano

La iniciativa busca dar respuesta a esta problemática que se repite en distintos departamentos de la provincia de Mendoza: la presencia de rodados en estado de abandono que genera inconvenientes de tránsito, inseguridad y acumulación de chatarra en las calles.

La problemática de los autos abandonados en la provincia de Mendoza Este fue un tema que generó polémica en las redes sociales en los últimos días, luego de que se viralizara un video del sacerdote Daniel Caballero, de Rivadavia, quejándose de ello e instalándose en la agenda.

El religioso señaló que en los alrededores de la parroquia San Isidro Labrador hay autos siniestrados apilados porque el municipio no cuenta con playas judiciales para su traslado. Esto generó que el Gobierno saliera a responder que desde el año pasado están trabajando en un proyecto integral para resolver la situación.

Alejandro Molero. La ordenanza de General Alvear Este viernes, General Alvear oficializó la ordenanza municipal 4961, dictada por el Concejo Deliberante de ese departamento, que "solicita erradicación vehículos abandonados en la vía pública". Dicha ordenanza, que lleva la firma del intendente y de Fabio Gómez Parra, secretario de Gobierno, se enmarca en el artículo 92 de la Ley orgánica de municipalidades (Ley 1.079).