Primera semana de agosto: qué productos lideraron las subas tras el salto del dólar

En la primera semana de agosto , marcada por el salto del dólar que llegó a rozar los $1.400 antes de retroceder $35 , volvió a instalarse con fuerza en Argentina el temor a una escalada de precios en productos de consumo diario .

Para medir el impacto real, la consultora privada Equilibra elaboró un relevamiento que identificó a los artículos con mayores subas en lo que va del mes por el salto cambiario , encabezados por los automóviles y los combustibles .

Tras un aumento de casi el 13% del dólar oficial en julio , el tipo de cambio volvió a subir en agosto, presionando sobre los precios de varios bienes y servicios. Según Equilibra, en lo que va del mes ya se registra un incremento general del 1% en el índice de precios .

“El traslado a precios del salto cambiario viene siendo acotado y heterogéneo ”, señaló la consultora, que identificó a los bienes regulados como los más afectados , con una suba del 2% promedio .

Los productos con alto componente importado fueron los más golpeados: autos, artículos de limpieza y medicamentos. En contraste, alimentos y bebidas no registraron cambios significativos, y rubros como carne, indumentaria y celulares se mantuvieron estables pese a su vínculo con el dólar, debido a factores de demanda, estacionales o de apertura comercial.

Qué productos subieron en la primera semana de agosto

De mayor a menor, el ranking elaborado por Equilibra quedó así:

Automóviles: 5%

5% Nafta: 3,3%

3,3% Productos de limpieza: 3,1%

3,1% Cuidado personal: 3,1%

3,1% Azúcar y golosinas: 2,6%

2,6% Libros y diarios: 2,4%

2,4% Productos farmacéuticos: 2,4%

2,4% Aceites, grasas y manteca: 2,2%

2,2% Equipos audiovisuales: 1,9%

1,9% Otros alimentos: 1,6%

1,6% Muebles y artículos para el hogar: 1,5%

1,5% Café, té, yerba y cacao: 1,4%

1,4% Pan y cereales: 1,3%

1,3% Agua y gaseosas: 1,2%

1,2% Bebidas alcohólicas: 1,1%

1,1% Carnes y derivados: 0,8%

Productos con bajas de precios

Solo tres rubros mostraron descensos:

Calzado: -0,2%

-0,2% Prendas de vestir: -0,2%

-0,2% Celulares: -1,5%

Los analistas estiman que la inflación de agosto se ubicará entre 2% y 2,5%.

Alimentos: las verduras lideran las subas

De acuerdo con un informe de la consultora LCG, alimentos y bebidas registraron en la primera semana de agosto un aumento promedio del 2%, el más alto desde marzo.

Por rubros, las verduras encabezaron las subas con un 5% semanal, seguidas por carnes (3,9%) y frutas (3,1%). En cambio, lácteos y huevos mostraron una baja del 2,2%.

En las últimas cuatro semanas, la inflación promedio de alimentos se ubicó en 0,8% semanal, mientras que la medición “punta a punta” alcanzó el 1,5%.

Fuente: TN.