Primera semana de agosto: qué productos lideraron las subas tras el salto del dólar

En la primera semana de agosto, marcada por el salto del dólar que llegó a rozar los $1.400 antes de retroceder $35, volvió a instalarse con fuerza en Argentina el temor a una escalada de precios en productos de consumo diario.
Para medir el impacto real, la consultora privada Equilibra elaboró un relevamiento que identificó a los artículos con mayores subas en lo que va del mes por el salto cambiario, encabezados por los automóviles y los combustibles.
Tras un aumento de casi el 13% del dólar oficial en julio, el tipo de cambio volvió a subir en agosto, presionando sobre los precios de varios bienes y servicios. Según Equilibra, en lo que va del mes ya se registra un incremento general del 1% en el índice de precios.
“El traslado a precios del salto cambiario viene siendo acotado y heterogéneo”, señaló la consultora, que identificó a los bienes regulados como los más afectados, con una suba del 2% promedio.
Los productos con alto componente importado fueron los más golpeados: autos, artículos de limpieza y medicamentos. En contraste, alimentos y bebidas no registraron cambios significativos, y rubros como carne, indumentaria y celulares se mantuvieron estables pese a su vínculo con el dólar, debido a factores de demanda, estacionales o de apertura comercial.
De mayor a menor, el ranking elaborado por Equilibra quedó así:
Solo tres rubros mostraron descensos:
Los analistas estiman que la inflación de agosto se ubicará entre 2% y 2,5%.
Alimentos: las verduras lideran las subas
De acuerdo con un informe de la consultora LCG, alimentos y bebidas registraron en la primera semana de agosto un aumento promedio del 2%, el más alto desde marzo.
Por rubros, las verduras encabezaron las subas con un 5% semanal, seguidas por carnes (3,9%) y frutas (3,1%). En cambio, lácteos y huevos mostraron una baja del 2,2%.
En las últimas cuatro semanas, la inflación promedio de alimentos se ubicó en 0,8% semanal, mientras que la medición “punta a punta” alcanzó el 1,5%.
Fuente: TN.