El dólar retrocedió $35 en la semana y se aleja del techo de la banda cambiaria

Impulsado por el desembolso del FMI y el ingreso de dólares al BCRA, el oficial bajó $35 en la semana y quedó 8,7% por debajo del techo de la banda cambiaria.

Por Sitio Andino Economía

El dólar oficial del Banco Nación cerró una semana calma, en la que cayó $35 respecto a la cotización de la semana pasada. Este viernes cerró a $1.285 para la compra y $1.335 para la venta, en un enfriamiento tras la fuerte suba que lo tuvo rozando el tope de la banda cambiaria, luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) concretara el desembolso de u$s2 mil millones. En tanto, el dólar el blue se comercializó en torno a los $1.325.

Con el envío de dinero del Fondo, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una entrevista el jueves donde minimizó la fuerte suba semana del dólar y advirtió que "se trata de exagerar la situación desde ciertos lados".

Cúanto subió el dólar en lo que va del año

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $279,34 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

La consultora PPI señaló que “el dólar extendió su caída y cerró por cuarto día consecutivo a la baja” y destacó que “se alejó del techo de la banda de $1.453 y ahora se encuentra 8,7% por debajo de él.”

“Ante una relación dólar-tasa mucho más atractiva que en semanas anteriores, consideramos que ciertos inversores con apetito al riesgo habrían rearmado posiciones de carry trade, lo que estaría presionando al dólar a la baja”, analizó la consultora.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.326 con una baja de 0,1%. Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,2% hasta $1.331,01 y el CCL registraba un descenso de 0,2% hasta los $1.332,36. Las reservas del Banco Central se ubicaban el jueves en US$41.741 millones.

