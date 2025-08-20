Efemérides

Día Mundial del Mosquito: por qué se recuerda hoy, 20 de agosto

Cada 20 de agosto, en todo el mundo se conmemora el Día de los Mosquitos. Conocé el origen de la efeméride en la nota.

Día Mundial del Mosquito: por qué se recuerda hoy, 20 de agosto

Día Mundial del Mosquito: por qué se recuerda hoy, 20 de agosto

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 20 de agosto se conmemora el Día Mundial del Mosquito, una fecha que recuerda el descubrimiento histórico sobre estos insectos y su papel como transmisores de enfermedades peligrosas para el ser humano. Si bien algunas de ellas hoy cuentan con tratamiento, la efeméride busca generar conciencia sobre la importancia de la prevención.

20 de agosto: por qué se conmemora el Día Mundial del Mosquito

El Día Mundial del Mosquito se recuerda cada 20 de agosto en honor al médico británico Sir Ronald Ross, quien en 1897 descubrió que los mosquitos hembra eran los responsables de transmitir la malaria a los seres humanos. Este hallazgo marcó un antes y un después en la ciencia y la medicina.

Aunque representó un gran avance, aún hoy se registran millones de casos de malaria en el mundo, muchos de ellos mortales pese a ser tratables. Además, este descubrimiento permitió avanzar en el estudio de otras enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, la fiebre amarilla y el zika.

Sir Ronald Ross, el médico que descubrió a los mosquitos y la malaria.

Sir Ronald Ross, el médico que descubrió a los mosquitos y la malaria.

En la actualidad, gran parte de estas enfermedades carece de cura o vacuna definitiva, por lo que la prevención es la mejor herramienta. Entre las medidas más importantes se encuentra evitar la picadura del insecto y reducir los criaderos de mosquitos.

El Día Mundial del Mosquito busca generar conciencia sobre el peligro que representan estos insectos y la necesidad de fortalecer las acciones preventivas.

¿Qué es la malaria?

La malaria es una enfermedad causada por un parásito que se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos infectados. Sus síntomas incluyen fiebre alta, escalofríos, fatiga, dolor muscular, tos y taquicardia.

Fuente: diainternacional.com

