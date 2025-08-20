Así estará el tiempo este miércoles 20 de agosto en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este 20 de agosto en la provincia de Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para este miércoles 20 de agosto, indica que el cielo estará algo nublado en la provincia de Mendoza, con poco cambio de la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste. Continúan las nevadas en cordillera.