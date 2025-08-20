Así estará el tiempo este miércoles 20 de agosto en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para este miércoles 20 de agosto, indica que el cielo estará algo nublado en la provincia de Mendoza, con poco cambio de la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste. Continúan las nevadas en cordillera.
Se estima que la temperatura máxima llegue a los 19 grados y la mínima a los 7 grados.
24 de Julio de 2025, Plaza Independencia, invierno, frío, vacaciones, sol, soleado, clima, tiempo, temperatura, turismo, fuente
El pronóstico del tiempo se presentará en la provincia de Mendoza con poco cambio de la temperatura.
Foto: Cristian Lozano
El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza
Para este jueves 21 de agosto, la nubosidad será variable con ascenso de la temperatura. Habrá viento Zonda en precordillera. Asimismo advirtieron desde el organismo que el Zonda bajará al llano con intensidad moderada a fuerte soplando durante la tarde. La máxima llegaría a los 25 grados y la mínima a los 6 grados.
Para el viernes 22 de agosto, el cielo estará parcialmente nublada con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Habrá precipitaciones aisladas. Ingreso de un frente frío. La máxima rondaría los 14 grados y la mínima los 8 grados.