Así estará el pronóstico del tiempo para este domingo 17 de agosto en Mendoza

El tiempo durante la jornada de este domingo se presentará nublado en la provincia de Mendoza. Conocé el pronóstico extendido.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para este domingo 17 de agosto en la provincia de Mendoza, indica que el cielo estará parcialmente nublado, con escasos cambios térmicos. Los vientos serán leves del sur. Se esperan precipitaciones hacia la noche y nevadas en cordillera.

La máxima sería de 18 grados y la mínima de 6 grados.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • En cuanto al lunes, 18 de agosto, el cielo estará mayormente nublado, frío y ventoso, con descenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del sur. Habrá precipitaciones en la madrugada y nevadas en la cordillera. La máxima llegaría a los 13 grados y la mínima a los 8 grados.
  • Para el martes 19 de agosto cielo estará parcialmente nublado, con notable ascenso de la temperatura. Los vientos serán del sector sur. Se mantendrán nevadas en la cordillera. La temperatura máxima sería de 18 grados y la mínima de 6 grados.

El tiempo en alta montaña se presentará parcialmente nublado a poco nuboso por lo que se espera la reapertura del Paso Internacional Los Libertadores.

