Ascenso de la temperatura, el pronóstico para este sábado 16 de agosto en Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para este sábado 16 de agosto anticipa una jornada con el cielo con nubosidad en disminución y ascenso de la temperatura. Los vientos serán leves del noreste. Por la mañana el cielo estará algo cubierto en la zona Oeste y La Paz, con mejoramiento desde media mañana.
Se estima que la temperatura máxima llegue a los 18 grados, la mínima a los 5 grados.
12 de agosto, ciudad de mendoza, invierno, calido, temperatura, clima, tiempo, soleado
El tiempo se presenta con ascenso de la temperatura este sábado en la provincia de Mendoza.
Foto: Yemel Fil
El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza
Respecto al domingo, 17 de agosto, el cielo estará parcialmente nublado, con escasos cambios térmicos. Los vientos serán leves del sur. Se esperan precipitaciones hacia la noche y nevadas en cordillera. La máxima sería de 18 grados y la mínima de 6 grados.
En cuanto al lunes, 18 de agosto, el cielo estará mayormente nublado, frío y ventoso, con descenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del sur. Habrá precipitaciones en la madrugada y nevadas en la cordillera. La máxima llegaría a los 13 grados y la mínima a los 8 grados.
Para el martes 19 de agosto cielo estará parcialmente nublado, con notable ascenso de la temperatura. Los vientos serán del sector sur. Se mantendrán nevadas en la cordillera. La temperatura máxima sería de 18 grados y la mínima de 6 grados.
El tiempo en alta montaña se presentará parcialmente nublado a poco nuboso por lo que se espera la reapertura del Paso Internacional Los Libertadores.