Ascenso de la temperatura, el pronóstico para este sábado 16 de agosto en Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para este sábado 16 de agosto anticipa una jornada con el cielo con nubosidad en disminución y ascenso de la temperatura. Los vientos serán leves del noreste. Por la mañana el cielo estará algo cubierto en la zona Oeste y La Paz, con mejoramiento desde media mañana.