Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 14 de agosto en Mendoza

La jornada se presentará algo nublada con poco cambio de la temperatura en la provincia de Mendoza. Conocé el pronóstico extendido.

Foto: Yemel Fil

Asimismo, afirmaron que los vientos serán del sector sur rotando al noreste.

Se estima que la temperatura máxima llegue a los 16 grados y la mínima a los 4 grados.

12 de agosto, ciudad de mendoza, invierno, calido, temperatura, clima, tiempo, soleado
El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Para el viernes 15 de agosto, el cielo estará mayormente nublado con descenso de la temperatura y vientos leves del sector sur. La máxima rondaría los 14 grados y la mínima a los 2 grados.
  • En cuanto al sábado 16 de agosto, continuará la jornada algo nublada con ascenso de la temperatura, con una máxima de 18 grados y la mínima a los 5 grados.
