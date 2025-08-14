Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 14 de agosto en Mendoza

Según el pronóstico del tiempo elaborado por la Dirección de Contingencias Climáticas, se estima para la provincia de Mendoza que este jueves 14 de agosto, el día esté algo nublado con poco cambio de la temperatura.
La jornada se presentará algo nublada con poco cambio de la temperatura en la provincia de Mendoza. Conocé el pronóstico extendido.
Según el pronóstico del tiempo elaborado por la Dirección de Contingencias Climáticas, se estima para la provincia de Mendoza que este jueves 14 de agosto, el día esté algo nublado con poco cambio de la temperatura.
Asimismo, afirmaron que los vientos serán del sector sur rotando al noreste.
Se estima que la temperatura máxima llegue a los 16 grados y la mínima a los 4 grados.