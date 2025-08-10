Tiempo bueno y ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 10 de agosto en Mendoza

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas para este domingo 10 de agosto anticipa tiempo bueno y ascenso térmico, con poca nubosidad y heladas parciales en distintas zonas de la provincia.
Habrá un marcado ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Se esperan heladas parciales en zonas bajas. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
Los vientos serán muy leves, predominando la brisa de norte a sur principalmente entre el mediodía y la tarde, afectando sobre todo la zona Norte y la franja Este provincial. En el resto del territorio, el ambiente permanecerá calmo.
Durante la mañana, el cielo estará despejado en la mayoría de las zonas. Desde las 15, se espera nubosidad variable, con estado seminublado en partes bajas de Malargüe, la zona Sur y Valle de Uco. Esta nubosidad se extenderá hacia la tarde y la noche, alcanzando las zonas Este y Norte de la provincia.
En cuanto a la alta montaña, el cielo se mantendrá despejado en general durante la mañana, aunque desde las 13 comenzará a registrarse nubosidad variable en la zona Sur. Esta condición se extenderá durante la noche y madrugada siguiente a toda la alta montaña, sin posibilidad de precipitaciones.
La temperatura promedio en el llano será de 20 grados centígrados en su máximo, y de -1°C en Valle de Uco y Malargüe, 2°C en el resto de la zona Sur, y 5°C en las zonas Norte y Este; en su mínima.