Tiempo bueno y ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 10 de agosto en Mendoza

Se espera una jornada agradable en la provincia de Mendoza este domingo Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas para este domingo 10 de agosto anticipa tiempo bueno y ascenso térmico, con poca nubosidad y heladas parciales en distintas zonas de la provincia.

Los vientos serán muy leves, predominando la brisa de norte a sur principalmente entre el mediodía y la tarde, afectando sobre todo la zona Norte y la franja Este provincial. En el resto del territorio, el ambiente permanecerá calmo.

Durante la mañana, el cielo estará despejado en la mayoría de las zonas. Desde las 15, se espera nubosidad variable, con estado seminublado en partes bajas de Malargüe, la zona Sur y Valle de Uco. Esta nubosidad se extenderá hacia la tarde y la noche, alcanzando las zonas Este y Norte de la provincia.

En cuanto a la alta montaña, el cielo se mantendrá despejado en general durante la mañana, aunque desde las 13 comenzará a registrarse nubosidad variable en la zona Sur. Esta condición se extenderá durante la noche y madrugada siguiente a toda la alta montaña, sin posibilidad de precipitaciones.

La temperatura promedio en el llano será de 20 grados centígrados en su máximo, y de -1°C en Valle de Uco y Malargüe, 2°C en el resto de la zona Sur, y 5°C en las zonas Norte y Este; en su mínima. El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Menodza Lunes 11 de agosto: continúa el buen tiempo, con cielo seminublado y una máxima de 20°C. Se prevé un leve ascenso de la temperatura con zonda en precordillera y Malargüe. En la cordillera, el tiempo será inestable, con una mínima de 5°C.

continúa el buen tiempo, con cielo seminublado y una máxima de 20°C. Se prevé un leve ascenso de la temperatura con zonda en precordillera y Malargüe. En la cordillera, el tiempo será inestable, con una mínima de 5°C. Martes 12 de agosto: ingreso de un frente frío, importante con vientos del sur desde primeras horas de la tarde. Este fenómeno iniciará en la zona Sur y se desplazará hacia el Norte. Se espera mal tiempo en alta montaña, con nevadas importantes.

ingreso de un frente frío, importante con vientos del sur desde primeras horas de la tarde. Este fenómeno iniciará en la zona Sur y se desplazará hacia el Norte. Se espera mal tiempo en alta montaña, con nevadas importantes. Miércoles 13 de agosto: día frío con cielo cubierto. Hay probabilidad de precipitaciones aisladas en zonas bajas, especialmente en Valle de Uco, Gran Mendoza y Malargüe. La máxima estimada será de 8°C.