Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 8 de agosto en la provincia de Mendoza.

Según el pronóstico del tiempo elaborado por la Dirección de Contingencias Climáticas, se estima para la provincia de Mendoza que la jornada del viernes 8 de agosto, se presentará con poca nubosidad y heladas parciales.
La jornada se presentará con heladas parciales en la provincia de Mendoza. Conocé el pronóstico extendido.
Se estima que la temperatura máxima rondaría los 14 grados y la mínima los 6 grados.