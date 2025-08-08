El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 8 de agosto en la provincia de Mendoza

La jornada se presentará con heladas parciales en la provincia de Mendoza. Conocé el pronóstico extendido.

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 8 de agosto en la provincia de Mendoza.

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 8 de agosto en la provincia de Mendoza.

Foto: Cristian Lozano

Se estima que la temperatura máxima rondaría los 14 grados y la mínima los 6 grados.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Para el sábado, 9 de agosto, el cielo presentará poca nubosidad con heladas parciales y poco cambio de la temperatura y vientos leves del noreste. La temperatura máxima sería de 17 grados y la mínima de 4 grados.
  • Respecto al domingo, 10 de agosto, habrá poca nubosidad con heladas parciales y ascenso de la temperatura. Los vientos serán leves del noreste. La máxima rondaría los 19 grados y la mínima los 4 grados.
  • El lunes 11 de agosto, la jornada estará algo nublado con leve ascenso de la temperatura. Habrá viento Zonda en precordillera y Malargüe. La máxima sería de 20 grados y la mínima de 5 grados.
  • Para el martes 12 de agosto, habrá un cielo algo nublado con ascenso de la temperatura. La máxima rondaría los 21 grados y la mínima los 6 grados.
