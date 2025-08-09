El clima

Cómo estará el pronóstico del tiempo este sábado 9 de agosto en la provincia de Mendoza

Se espera tiempo bueno, poca nubosidad y heladas en algunos sectores. Conocé el pronóstico del tiempo extendido para los próximos días.

Cómo estará el pronóstico del tiempo este sábado 9 de agosto en la provincia de Mendoza

Cómo estará el pronóstico del tiempo este sábado 9 de agosto en la provincia de Mendoza

Foto: Cristian Lozano
Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 8 de agosto en la provincia de Mendoza.

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 8 de agosto en la provincia de Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
14 de Julio de 2025, ciudad de Mendoza, Plaza España, clima tiempo, vacaciones de invierno, temperatura, soleado, sol
Cómo estará el pronóstico del tiempo este sábado 9 de agosto en la provincia de Mendoza

Cómo estará el pronóstico del tiempo este sábado 9 de agosto en la provincia de Mendoza

En materia de vientos, se prevé circulación leve de norte a sur desde las 15 hasta las 21, que afectará a las zonas norte, este, Valle de Uco, Gran Mendoza y sur. En La Paz, el viento podría extenderse hasta las 2 del domingo.

Lee además
Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 8 de agosto en la provincia de Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 8 de agosto en la provincia de Mendoza
Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo este lunes de abril en Mendoza.
Tiempo en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó cómo estará el tiempo durante la primavera en Mendoza

En cuanto a nubosidad, el cielo amanecerá despejado. Desde las 10 comenzará a seminublarse en el Gran Mendoza, Valle de Uco y Malargüe; extendiéndose luego hacia las zonas Este y Sur. No están previstas precipitaciones en territorio provincial.

En Alta Montaña se espera tiempo bueno y cielo despejado hasta las 13. A partir de esa hora, seminublado.

Se estima que la temperatura máxima sería de 17 grados y la mínima de 4 grados.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Respecto al domingo, 10 de agosto, habrá poca nubosidad con heladas parciales y ascenso de la temperatura. Los vientos serán leves del noreste. La máxima rondaría los 19 grados y la mínima los 4 grados.
  • El lunes 11 de agosto, la jornada estará algo nublado con leve ascenso de la temperatura. Habrá viento Zonda en precordillera y Malargüe. La máxima sería de 20 grados y la mínima de 5 grados.
  • Para el martes 12 de agosto, habrá un cielo algo nublado con ascenso de la temperatura. La máxima rondaría los 21 grados y la mínima los 6 grados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo estará el pronóstico del tiempo para este jueves 7 de agosto en la provincia de Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo para este miércoles 6 de agosto en Mendoza

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 5 de agosto en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo para este lunes 4 de agosto en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo para este domingo 3 de agosto en Mendoza

Ascenso de la temperatura, el pronóstico para este sábado 2 de agosto en Mendoza

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 1 de agosto en Mendoza

Ascenso de la temperatura, el pronóstico para este jueves 31 de julio en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Alejandra encontró en la música una manera de canalizar su dolor. 
Admirable

La emotiva historia de vida de Alejandra, la musicoterapeuta que alegra a los adultos mayores

Las Más Leídas

Decomisaron más de 400 kilos de carne en mal estado en Las Heras
Plan Integral contra el Abigeato

Decomisaron más de 400 kilos de carne en mal estado en Las Heras

Autoridades de la DGE debaten el futuro de la educación Secundaria. 
Reforma educativa

La educación Secundaria que se viene en Mendoza: los puntos clave de la reforma, en debate

De la Vendimia a la política: quién es la reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025
SALTO

De la Vendimia a la política: quién es la ex reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025

La falta de nieve obliga a Los Puquios a cerrar su temporada de manera anticipada.
Balance

"Hasta aquí llegamos": la falta de nieve obliga a Los Puquios a anticipar el cierre de la temporada

Cacho Garay fue operado de urgencia tras sufrir una descompensación
Preocupante

Cacho Garay fue operado de urgencia tras sufrir una descompensación

Te Puede Interesar

La historia detrás de la nueva ley en homenaje a Johana Chacón, un caso que conmocionó a Mendoza
Memoria activa

La historia detrás de la nueva ley en homenaje a Johana Chacón, un caso que conmocionó a Mendoza

Por Carla Canizzaro
La importancia del sistema Pehuenche para Mendoza y la región: qué dicen las autoridades video
De interés

Los pasos Pehuenche y Las Leñas, en la agenda nacional: los detalles de una reunión clave en Buenos Aires

Por Sitio Andino Política
Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos
Siniestro fatal

Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos

Por Sitio Andino Policiales