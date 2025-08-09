Según el pronóstico del tiempo elaborado por la Dirección de Contingencias Climáticas,se estima para la provincia de Mendoza que la jornada de este sábado 9 de agosto, presentará poca nubosidad, con heladas parciales y poco cambio de la temperatura. Además, vientos leves del noreste.
Cómo estará el pronóstico del tiempo este sábado 9 de agosto en la provincia de Mendoza
Foto: Cristian Lozano
En materia de vientos, se prevé circulación leve de norte a sur desde las 15 hasta las 21, que afectará a las zonas norte, este, Valle de Uco, Gran Mendoza y sur. En La Paz, el viento podría extenderse hasta las 2 del domingo.
En cuanto a nubosidad, el cielo amanecerá despejado. Desde las 10 comenzará a seminublarse en el Gran Mendoza, Valle de Uco y Malargüe; extendiéndose luego hacia las zonas Este y Sur. No están previstas precipitaciones en territorio provincial.
En Alta Montaña se espera tiempo bueno y cielo despejado hasta las 13. A partir de esa hora, seminublado.
Se estima que la temperatura máxima sería de 17 grados y la mínima de 4 grados.
El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza
Respecto al domingo, 10 de agosto, habrá poca nubosidad con heladas parciales y ascenso de la temperatura. Los vientos serán leves del noreste. La máxima rondaría los 19 grados y la mínima los 4 grados.
El lunes 11 de agosto, la jornada estará algo nublado con leve ascenso de la temperatura. Habrá viento Zonda en precordillera y Malargüe. La máxima sería de 20 grados y la mínima de 5 grados.
Para el martes 12 de agosto, habrá un cielo algo nublado con ascenso de la temperatura. La máxima rondaría los 21 grados y la mínima los 6 grados.