Alta Montaña

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este miércoles 20 de agosto: cuándo podría reabrir

Debido al pronóstico de mal tiempo, las autoridades decidieron la interrupción de la circulación en el Paso Internacional Los Libertadores. Hasta cuándo.

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este miércoles 20 de agosto: cuándo podría reabrir.

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este miércoles 20 de agosto: cuándo podría reabrir.

Foto: Gendarmería Nacional Argentina
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, permanecerá cerrado este miércoles 20 de agosto en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

A través de un comunicado, la Coordinación Argentina del Paso Internacional Cristo Redentor informó que "durante toda la jornada del 20 de agosto el Paso Internacional permanecerá cerrado preventivamente en ambos sentidos para todo tipo de vehículo".

Lee además
El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este martes 19 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 19 de agosto
El Paso Internacional Los Libertadores será habilitado este martes
Atención

Habilitan el Paso Internacional Los Libertadores este martes: a partir de qué hora

La medida se debe a que "los informes climáticos anuncian un frente de inestabilidad con nevadas en la alta montaña que afectarán las condiciones de seguridad del tránsito", explicaron.

El pronóstico del tiempo para alta montaña para este miércoles indica mal tiempo, con nevadas en cordillera.

image
El Paso Los Libertadores permanecer&aacute; cerrado este mi&eacute;rcoles 20 de agosto

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este miércoles 20 de agosto

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto de 2025, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario de invierno:

  • Desde Argentina hacia Chile: de 9 a 21.

  • Desde Chile hacia Argentina: de 8 a 20.

Además, habrá cierres anticipados de barreras:

  • Lado argentino (Uspallata): 19.

  • Lado chileno: 18.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este lunes 18 de agosto: cuándo podría reabrir

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 17 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 16 de agosto

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Intentó pasar un arma de fuego a Chile y quedó detenido en Los Libertadores

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 14 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
Cuáles son los mejores alfajores del mundo que se producen en la provincia de Mendoza
Industria mendocina

Cuáles son los mejores alfajores del mundo que se producen en la provincia de Mendoza

Las Más Leídas

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este martes 19 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 19 de agosto

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza
INFORME

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza

Cuáles son los mejores alfajores del mundo que se producen en la provincia de Mendoza
Industria mendocina

Cuáles son los mejores alfajores del mundo que se producen en la provincia de Mendoza

Tormenta de Santa Rosa: qué es y cuándo cae en 2025
De interés

Tormenta de Santa Rosa: qué es y cuándo cae en 2025

Algunos de los restos encontrados en la escena, en El Nihuil, San Rafael, 
San rafael

Los primeros datos de la investigación en El Nihuil tras el hallazgo de restos óseos

Te Puede Interesar

Grandes compañías concentran el 74% de la pérdida de empleo formal en Argentina.
Crisis laboral

Grandes compañías concentran el 74% de la pérdida de empleo formal en Argentina

Por Marcelo López Álvarez
Los especialistas advirtieron que no se trataría del lugar de enterramiento original﻿ video
Hallazgo arqueológico

Confirman que los restos óseos hallados en El Nihuil fueron arrastrados por la corriente

Por Carla Canizzaro
El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este miércoles 20 de agosto: cuándo podría reabrir.
Alta Montaña

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este miércoles 20 de agosto: cuándo podría reabrir

Por Sitio Andino Sociedad