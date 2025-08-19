El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este miércoles 20 de agosto: cuándo podría reabrir.

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, permanecerá cerrado este miércoles 20 de agostoen ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.
A través de un comunicado, la Coordinación Argentina del Paso Internacional Cristo Redentor informó que "durante toda la jornada del 20 de agosto el Paso Internacional permanecerá cerrado preventivamente en ambos sentidos para todo tipo de vehículo".
La medida se debe a que "los informes climáticos anuncian un frente de inestabilidad con nevadas en la alta montaña que afectarán las condiciones de seguridad del tránsito", explicaron.
El pronóstico del tiempo para alta montaña para este miércoles indica mal tiempo, con nevadas en cordillera.
image
El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este miércoles 20 de agosto
Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores
Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.
Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.
Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.
Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.
Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores