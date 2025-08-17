Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 17 de agosto

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está cerrado hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy, domingo 17 de agosto.

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy, domingo 17 de agosto.

Gentileza
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este domingo 17 de agosto, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

El túnel permanecerá abierto desde las 9 hasta las 21, con cierre de barrera en Uspallata a partir de las 19 horas. El pronóstico del tiempo para alta montaña este domingo indica que habrá poca nubosidad con frío intenso. Las condiciones podrían desmejorar hacia la tarde/noche, con posibilidad de nevadas y lluvias intermitentes.

Lee además
paso los libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sabado 16 de agosto
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 16 de agosto
Qué pasó que tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron el cierre durante todo el día.
Alta Montaña

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Cabe recordar que es obligatorio la portación de cadenas.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Imagen de WhatsApp 2025-07-23 a las 06.23.07_fef3af4e
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 30 de julio.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 30 de julio.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto de 2025, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario de invierno:

  • Desde Argentina hacia Chile: de 9 a 21.

  • Desde Chile hacia Argentina: de 8 a 20.

Además, habrá cierres anticipados de barreras:

  • Lado argentino (Uspallata): 19.

  • Lado chileno: 18.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Intentó pasar un arma de fuego a Chile y quedó detenido en Los Libertadores

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 14 de agosto

Cornejo sobre el Paso a Chile: "Queremos lograr avances pequeños, reales y sostenidos para reducir demoras"

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 13 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 12 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 11 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 10 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
Día del Niño en Argentina: historia y motivo de su celebración este 17 de agosto
Festejo

Día del Niño en Argentina: historia y motivo de su celebración este 17 de agosto

Las Más Leídas

Denuncian abandono en calles de Las Heras y piden respuestas rápidas
Promesas incumplidas

Denuncian abandono en calles de Las Heras y piden respuestas rápidas

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos video
Megaoperativo

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos

Sorpresa en el radicalismo mendocino por la posible candidatura de Luis Petri en las elecciones 2025
Elecciones 2025

Sismo político en Mendoza: Luis Petri sería candidato y se va del Ministerio de Defensa

Patricia Calisaya, la actriz tunuyanina que deslumbra en la desafiante serie de Viudas Negras
Historia de vida

Patricia Calisaya, la actriz tunuyanina que deslumbra en la desafiante serie de "Viudas Negras"

Una motociclista murió en Maipú tras sufrir un grave accidente
Investigación

Un motociclista murió en Maipú tras sufrir un grave accidente

Te Puede Interesar

Los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza para estas elecciones 2025.
A horas del cierre de listas

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza

Por Cecilia Zabala
Precios, consumo y exportaciones: La tormenta perfecta del vino argentino.
Vitivinicultura

Precios, consumo y exportaciones: la tormenta perfecta del vino argentino

Por Marcelo López Álvarez
Juicios por jurado en Mendoza: experiencia e innovación para fallos más justos
Referente nacional

Juicios por jurado en Mendoza: tecnología e innovación para fallos más justos

Por Carla Canizzaro