Por qué es una fecha clave para Huracán Las Heras y San Martín en el Federal A

El Club Atlético Huracán Las Heras y el Chacarero son protagonistas.

El Club Atlético Huracán Las Heras será local ante Círculo Deportivo de Mar del Plata desde las 15:30 en el estadio General San Martín. El Atlético Club San Martín, por su parte, viajará a Trelew para visitar a Guillermo Brown desde las 15:00. Estos cotejos se corresponden con una nueva fecha de la fase Reválida del Torneo Federal A de fútbol 2025.

Cómo llegan Huracán Las Heras y el Atlétgico Club San Martín El Globo viene entonado tras vencer 1-0 a Estudiantes de San Luis con gol de Joel Lucero, triunfo que le permitió recuperarse de la derrota ante Germinal de Rawson y volver a la pelea por la clasificación. Será el segundo encuentro con Alejandro De La Riba como DT, buscando sumar nuevamente de a tres y seguir trepando en la tabla.

El Chacarero, actual puntero de la zona, llega de una victoria 2-1 ante Santamarina de Tandil, con remontada incluida gracias a los goles de Nicolás Helz y Felipe Rivarola. Los dirigidos por Sergio Arias buscarán sostener el liderazgo y dar otro paso firme rumbo a la clasificación.

Con la recta final de la Reválida en el horizonte, Huracán Las Heras y San Martín saben que cada punto es determinante. Este domingo, Mendoza se juega mucho en dos canchas distintas, pero con un mismo objetivo: seguir en carrera en el Federal A.

Próximo compromiso para Huracán Las Heras y San Martín El Globo y el Albirrojo se verán las caras en el Este provincial.