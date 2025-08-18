El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este lunes 18 de agosto: cuándo podría reabrir

El Paso Los Libertadores permanece cerrado este lunes 18 de agosto

El Paso Internacional Los Libertadores , que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra cerrado este lunes 18 de agosto , en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

A través de un comunicado, la Coordinación Argentina del Paso Internacional Cristo Redentor informó que "durante toda la jornada del lunes 18 de agosto el Paso Internacional permanecerá cerrado preventivamente en ambos sentidos para todo tipo de vehículos".

La medida se debe a que "habiéndose analizados los distintos informes meteorológicos de parte de los equipos técnicos, concluyeron que a partir de las 13:00 horas hasta la madrugada del martes, principalmente en el sector argentino entra un frente de inestabilidad con nevadas en cordillera, no pudiendo bajo estas condiciones garantizar condiciones seguras de transitabilidad", explicaron.

El pronóstico del tiempo para alta montaña para este lunes indica mal tiempo instalado en zona Sur, extendiéndose hacia zonas Central y Norte. Probabilidad de precipitaciones débiles en sector Norte, aumentando durante la madrugada del Martes.

Las temperaturas en las localidades cordilleranas serán de -1º en Uspallata, -9° en Punta de Vacas, -12º en Puente del Inca y -13° en Las Cuevas.

Túnel, cristo redentor, chile, paso, los libertadores El Paso Los Libertadores permanece cerrado este lunes 18 de agosto. Foto: Gentileza @CFLosLibertador

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto de 2025, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario de invierno:

Desde Argentina hacia Chile: de 9 a 21.

Desde Chile hacia Argentina: de 8 a 20.

Además, habrá cierres anticipados de barreras:

Lado argentino (Uspallata): 19.

Lado chileno: 18.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.