Alta Montaña

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este lunes 18 de agosto: cuándo podría reabrir

Debido al pronóstico de mal tiempo, las autoridades decidieron la interrupción de la circulación en el Paso Internacional Los Libertadores. Hata cuándo.

El Paso Los Libertadores permanece cerrado este lunes 18 de agosto

El Paso Los Libertadores permanece cerrado este lunes 18 de agosto

Foto: Vialidad Nacional
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra cerrado este lunes 18 de agosto, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

A través de un comunicado, la Coordinación Argentina del Paso Internacional Cristo Redentor informó que "durante toda la jornada del lunes 18 de agosto el Paso Internacional permanecerá cerrado preventivamente en ambos sentidos para todo tipo de vehículos".

Lee además
Cerrará el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué
Atención

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué
Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy, domingo 17 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 17 de agosto

La medida se debe a que "habiéndose analizados los distintos informes meteorológicos de parte de los equipos técnicos, concluyeron que a partir de las 13:00 horas hasta la madrugada del martes, principalmente en el sector argentino entra un frente de inestabilidad con nevadas en cordillera, no pudiendo bajo estas condiciones garantizar condiciones seguras de transitabilidad", explicaron.

El pronóstico del tiempo para alta montaña para este lunes indica mal tiempo instalado en zona Sur, extendiéndose hacia zonas Central y Norte. Probabilidad de precipitaciones débiles en sector Norte, aumentando durante la madrugada del Martes.

Las temperaturas en las localidades cordilleranas serán de -1º en Uspallata, -9° en Punta de Vacas, -12º en Puente del Inca y -13° en Las Cuevas.

Túnel, cristo redentor, chile, paso, los libertadores
El Paso Los Libertadores permanece cerrado este lunes 18 de agosto.

El Paso Los Libertadores permanece cerrado este lunes 18 de agosto.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto de 2025, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario de invierno:

  • Desde Argentina hacia Chile: de 9 a 21.

  • Desde Chile hacia Argentina: de 8 a 20.

Además, habrá cierres anticipados de barreras:

  • Lado argentino (Uspallata): 19.

  • Lado chileno: 18.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 16 de agosto

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Intentó pasar un arma de fuego a Chile y quedó detenido en Los Libertadores

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 14 de agosto

Cornejo sobre el Paso a Chile: "Queremos lograr avances pequeños, reales y sostenidos para reducir demoras"

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 13 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 12 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 26 de mayo.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 18 de agosto

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto

Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos
De norte a sur

Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto

Gran convocatoria de público se hizo presente en el Manzo Histórico, en Tunuyán.
Valle de Uco

Tunuyán vivió un emotivo 175° aniversario de San Martín en el Manzano Histórico

Te Puede Interesar

El reactor de IMPSA, esta mañana, en Ruta 40 de Luján de Cuyo. 
resta la última etapa

Mega operativo: cuándo continuará el traslado del reactor de IMPSA a la refinería de YPF

Por Pablo Segura
Nuevo aumento de combustible en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF
AJUSTE

Nuevo aumento de combustibles en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF

Por Soledad Maturano
El juicio por el homicidio de Facundo Almendra comienza este lunes.
Polo Judicial

Comenzó el juicio al padre acusado de matar a su hijo en San Carlos

Por Carla Canizzaro