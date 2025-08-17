Atención

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Las autoridades de ambos países, Argentina y Chile, dieron a conocer los motivos de la decisión que lleva a cerrar el Paso internacional Los Libertadores.

Cerrará el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Cerrará el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Foto: Gentileza Vialidad Nacional
Por Sitio Andino Sociedad

Debido a las condiciones de inestabilidad climática en Alta Montaña, las autoridades nacionales anunciaron que el Paso Internacional Los Libertadores cerrará este lunes a partir de las 13 horas para todo tipo de vehículos. Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

Por qué cerrará el Paso a Chile este lunes 18 de agosto de 2025

Las autoridades de ambos países, Argentina y Chile, dieron a conocer que los motivos de la decisión de no habilitar el Paso es por inclemencias meteorológicas que no aseguran un tránsito seguro.

Lee además
Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy, domingo 17 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 17 de agosto
paso los libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sabado 16 de agosto
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 16 de agosto
Embed

Específicamente, el comunicado explica que "en el sector argentino entra un frente de inestabilidad con nevadas en cordillera, no pudiendo bajo estas condiciones garantizar condiciones seguras de transitabilidad". De esta manera, el paso fronterizo estará cerrado hasta la madrugada del día martes.

Asimismo, las autoridades invitan a los viajeros a estar pendientes a los medios oficiales de las entidades para ir informándose sobre las últimas novedades.

Paso Internacional Los Libertadores 05.jpeg
Las autoridades nacionales anunciaron que el Paso Internacional Los Libertadores cerrará este lunes

Las autoridades nacionales anunciaron que el Paso Internacional Los Libertadores cerrará este lunes

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Intentó pasar un arma de fuego a Chile y quedó detenido en Los Libertadores

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 14 de agosto

Cornejo sobre el Paso a Chile: "Queremos lograr avances pequeños, reales y sostenidos para reducir demoras"

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 13 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 12 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 11 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto

Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos
De norte a sur

Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto

Los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza para estas elecciones 2025.
A horas del cierre de listas

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza

Te Puede Interesar

Los nombres que competirán por una banca en el Congreso y la Legislatura en las elecciones 2025.
En carrera

Elecciones 2025: los nombres que competirán por una banca en el Congreso y la Legislatura de Mendoza

Por Cecilia Zabala
Elecciones 2025: así quedaron las listas de los espacios políticos a nivel nacional
Cuenta regresiva

Se definen las listas para las elecciones 2025: estos son los candidatos a nivel nacional

Por Sitio Andino Política
Cerrará el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué
Atención

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Por Sitio Andino Sociedad