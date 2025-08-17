Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos

Las medidas de ajuste de Javier Milei recaen en los sectores más vulnerables. Jubilados y pensionados de todo el país se ven obligados cada día a hacer recortes para poder comer, pagar impuestos o comprar medicamentos. En paralelo a esta situación, múltiples municipios de la provincia de Mendoza otorgan ciertos beneficios o exenciones para aliviar el golpe al bolsillo.

El pasado lunes, el intendente Ulpiano Suarez presentó dos decretos que amplían los beneficios para jubilados y pensionados con domicilio en la capital provincial. Las disposiciones contemplan exenciones en tasas municipales (a quienes cobran hasta dos jubilaciones mínimas) y acceso gratuito a gimnasios y eventos culturales (para quienes cobran hasta un haber mínimo).

Para el jefe comunal, esto es una forma de solidarizarse con los sectores más afectados por las medidas del gobierno libertario y, durante la presentación de la medida, invitó a sus pares a sumarse con iniciativas similares. SITIO ANDINO consultó a los 18 municipios de Mendoza sobre qué beneficios rigen para jubilados y pensionados . En muchos de ellos, las exenciones de pago o descuentos fueron autorizados hace muchos años; otras comunas ya mostraron la decisión política de abordar esta problemática.

En el departamento de Maipú , por ejemplo, rige desde el año 2006 la Ordenanza N° 4026 , que otorga el 25% o el 50% de descuento a jubilados en las tasas por servicios -según el importe del haber. Además, la normativa exime a los jubilados con discapacidad y concede planes de pago sin interés por mora ni de financiación.

ciudad de mendoza, centro, pronostico, invierno, frio, jubilados, jubilación, canasta basica, aumentos, abuelo.jpg En ocho meses, el gasto en jubilaciones cayó 20,3% Foto: Yemel Fil

Por otra parte, la ordenanza tarifaria también faculta al Ejecutivo a eximir a jubilados del pago de las entradas del cine.

Desde el gobierno maipucino, además, precisaron a este medio que el intendente Matías Stevanato enviará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para la eximición total de tasas por servicios municipales. Esta medida podría beneficiar a alrededor de 1.300 adultos mayores maipucinos que estén al día con sus obligaciones.

Luján

En Luján de Cuyo, desde el año 2009 la Ordenanza N°8844 exime del pago de tasas por Servicios a la Propiedad Raíz a pensionados y jubilados que se encuentren al día con sus obligaciones. Serán beneficiarios quienes sean “titulares de una única propiedad destinada a vivienda permanente en el cual habite solo y/o con su Grupo Familiar”.

Asimismo, la propiedad no podrá tener un avalúo fiscal para el Impuesto Inmobiliario superior a 150.000 Unidades Tributarias y el ingreso del grupo familiar que reside en el domicilio no debe superar el equivalente a dos jubilaciones mínimas.

Las Heras

La comuna del norte del Gran Mendoza, exime a todos los adultos mayores y pensionados del pago de la Tasa por Servicios a la Propiedad Ruiz, sean titulares o no de la vivienda. En rigor, se otorgan descuentos del 100% a residentes en el Departamento que acrediten “que sus ingresos unipersonales netos, o la sumatoria de los ingresos netos del titular y su cónyuge, sean menores o iguales a 1,5 veces el monto del haber mínimo; que no se encuentren en actividad; que la vivienda sea unifamiliar y de residencia habitual y permanente; que no posean otro inmueble ni comercio; y que la misma no esté ubicada en loteos de acceso restringido o barrios privados del Departamento”.

En caso de que la sumatoria de ingresos supere hasta un 35% el tope anterior, se otorga el 80% de descuento.

Godoy Cruz

En Godoy Cruz, esta política de beneficios para jubilados y pensionados rige desde 1984. En particular, se exime del Pago de Tasas por Servicios a la Propiedad Raíz a quienes perciban hasta 2 (dos) haberes mínimos jubilatorios. En el 2024, la comuna otorgó un total de 340 beneficios y, en lo que va del 2025, se autorizaron 54 beneficios (hay 334 solicitudes en evaluación).

Asimismo, el municipio también ofrece una gran variedad de actividades deportivas, lúdicas y recreativas para personas mayores. Todas son gratuitas y se dictan en centros de jubilados, polideportivos, uniones vecinales, entre otros.

Guaymallén

Jubilados y pensionados que cobren menos de dos jubilaciones mínimas también se encuentran eximidos de tasas municipales. Además, superen ese monto pueden acceder a un descuento del 30%.

Descuentos municipales en Zona Este

Lavalle

La Municipalidad de Lavalle, desde inicios de este año, implementa una serie de beneficios para jubilados en relación con las tasas por servicios a la Propiedad Raíz y las Licencias de Conducir.

Los descuentos estipulados son:

En tasas por servicios a la Propiedad Raíz: para jubilados mayores de 65 años un 50% de descuento y para mayores de 71 años será del 75% de descuento.

de descuento y para mayores de 71 años será del 75% de descuento. En Licencias de Conducir: para mayores de 65 años un 50% de descuento y para mayores de 71 años el 75% de descuento.

San Martín

En este departamento del Este mendocino, la Ordenanza N° 2401 del año 2009 exime del pago de tasas por servicios a la Propiedad Raíz a Jubilados, pensionados, discapacitados, ex combatientes de Malvinas y empleados municipales cesanteados de su trabajo por razones políticas durante el proceso militar.

En 2016, se modificó un artículo de la normativa para que el Ejecutivo pudiera aplicar el 100% de descuento al valor de la tasa por Servicios a la Propiedad Raíz en las viviendas donde habita, ya sea como propietario o inquilino. Para ello, deben percibir hasta dos haberes (bruto) del mínimo fijado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Junín

En Junín continúa vigente el beneficio del 50% de descuento en el pago de impuestos por servicios municipales para jubilados que residan en el departamento. Los interesados en acceder a este descuento deben presentar la documentación correspondiente entre los meses de noviembre y diciembre, además deben estar al día en el pago de los Servicios Municipales y registrar un único bien inmueble a nombre del solicitante y su cónyuge.

Además del descuento impositivo, los jubilados del departamento tienen acceso a actividades deportivas gratuitas y a una variada oferta de talleres culturales, disponibles en todos los distritos.

Rivadavia

En Rivadavia, aquellos jubilados y pensionados que cobran por debajo de la canasta básica también están eximidos del pago de tasas municipales.

Los beneficios de la Zona Sur

San Rafael

Desde hace más de tres décadas, el Municipio de San Rafael sostiene un programa de exención de tasas municipales a jubilados y pensionados. “Los que perciben el haber mínimo y tienen un solo inmueble a su nombre están totalmente eximidos”, destacó el Director de Recaudación Sebastián Sáenz.

Más allá de las tasas, las personas mayores sanrafaelinas tienen otros beneficios como exenciones en permisos para eventos realizados por Centros de Jubilados y hasta entradas en eventos y espectáculos.

Estos beneficios se suman a los diferentes programas que se aplican desde la Supervisión del Adulto Mayor, que incluyen propuestas gratuitas de yoga, actividad física, estimulación cognitiva, turismo social, recreación, entre otras.

General Alvear

La comuna del sur provincial también evalúa la implementación de descuentos en tasas municipales y ampliar beneficios para jubilados. A este medio, confirmaron durante la semana pasada que los equipos de Hacienda y Legales se encuentran reunidos para contemplar cómo será la iniciativa y su alcance.

Malargüe

En la comuna más austral, quedan exentos del pago de Tasas por Servicio a la Provincial Raíz todos los “jubilados y pensionados nacionales, provinciales y/o extranjeros que ostenten igual condición en su país de origen y con residencia mínima de dos años en el Departamento de Malargüe, por una única propiedad donde residen”.

De esta forma, se otorga el 100% de exención a quienes no superen los haberes mínimos vigentes de Movilidad Jubilatoria determinado por ANSES, y cuyos haberes netos incrementados en un 50% del mínimo, el 50% de exención, “siempre y cuando sea titular, poseedor y se encuentre en el uso y goce exclusivo del inmueble”.

Además, esta exención se extiende a derechos municipales de conexión de agua potable y luz. En adición, se ofrece un descuento a jubilados del 50% en cines.

Descuentos en el Valle de Uco

San Carlos

En el Valle de Uco, la comuna de San Carlos ofrece descuento del 100% si sus ingresos son menores a una jubilación mínima y 50% hasta dos jubilaciones mínimas + 30% de ese cálculo, según los ingresos que perciban. Además, rige un beneficio del 50% de descuento en la Tasa de Interés para Planes de Pago.

Para mayor información, las personas interesadas en conocer más sobre los beneficios y requisitos para jubilados, pensionados y personas con discapacidad pueden acercarse a los edificios centrales de cada municipio o las delegaciones pertinentes.