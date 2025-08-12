Ulpiano Suarez: "El ajuste no lo pueden seguir pagando los sectores más vulnerables"

El intendente de Mendoza , Ulpiano Suarez , anunció beneficios para adultos mayores que cobran hasta dos jubilaciones mínimas y se pronunció sobre la falta de alternativas del Gobierno Nacional para aliviar la crisis. La medida incluye exenciones de tasas , acceso gratuito a eventos culturales y uso sin costo de gimnasios municipales .

Durante una rueda de prensa en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM), Suarez apuntó contra la falta de alternativas del Ejecutivo Nacional frente a la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones. “En Argentina estamos entrampados entre un Congreso que pide todo y que con estas iniciativas pone en riesgo el equilibrio fiscal , y tenemos un Gobierno Nacional que no ofrece ninguna respuesta , ninguna alternativa. Hay que tener claro que no se trata de equilibrio fiscal sí o no. Yo estoy convencido de que tenemos que buscar un nuevo equilibrio fiscal con sensibilidad social ”, señaló.

El intendente agregó que “sería muy saludable para nuestro país tener un presupuesto aprobado , ya que evitaríamos estos planteos extremos. Del otro lado tenemos un gobierno que no genera instancias de diálogo para proponer una gradualidad, alguna salida. Nadie quiere que tambalee el equilibrio fiscal, pero entendemos que hay que aliviar estas tensiones sociales ”.

Suarez insistió en que “ el ajuste no lo pueden seguir pagando los sectores más vulnerables ” y que el desafío es avanzar en cambios que fortalezcan el sistema previsional, como una reforma laboral que aumente la base de personas que aportan al sistema. "Eso es bueno para el sistema jubilatorio", consideró. Y, además, con una reforma fiscal que amplíe la base de tributación para poder "bajar impuestos y reactivar la economía”.

Beneficios para jubilados mendocinos

Este martes, el intendente Ulpiano Suarez brindó detalles sobre los decretos que amplían los beneficios para jubilados y pensionados con domicilio en la capital provincial. Se trata de “medidas empáticas” que contemplan exenciones en tasas municipales y acceso gratuito a gimnasios y eventos culturales.

En este contexto, el paquete de medidas permanentes está destinado a quienes cobran hasta dos jubilaciones mínimas, lo que equivale a unos $629.000 mensuales. “Para estos casos no se pagarán más tasas municipales. Imaginemos un jubilado con la mínima, $315.000, que paga en promedio 15 mil pesos de tasas en Mendoza: eso no lo paga más”, explicó.

Además, quienes cobren hasta un haber mínimo mensual y cumplan con los requisitos estarán exentos del pago de entradas a eventos culturales de la ciudad, que suelen costar entre $30.000 y $50.000. “Era prohibitivo para un jubilado con la mínima pagar una entrada para ir al teatro”, reconoció.

Ulpiano Suarez, jubilados, jubilación Ulpiano Suarez durante la presentación de la medida de alivio fiscal para jubilados y pensionados, en el CIC Nº1. Foto: Prensa Municipalidad de Mendoza

El tercer beneficio anunciado es el acceso gratuito a los gimnasios municipales, incluidos los que tienen natatorio. “Se podrá ir a nadar, una actividad que tiene un costo de entre $15.000 y $20.000 mensuales. Si sumamos la tasa municipal que deja de pagar, una ida al teatro y la cuota del gimnasio, estamos hablando de un beneficio fiscal de entre $60.000 y $70.000 al mes para un jubilado”, sostuvo. Esta medida también está destinada a jubilados y pensionados que cobren hasta un haber mínimo mensual.

El intendente aclaró que el beneficio también alcanza a personas mayores que no tienen jubilación pero cumplen con la edad para jubilarse (60 años en mujeres y 65 en hombres) y declaren no percibir ingresos superiores a dos jubilaciones mínimas.

Para acceder a las entradas sin cargo, habrá que solicitarlas en boletería con 48 horas de anticipación (de 9 a 13), presentando bono de ANSES y DNI. En el caso de los gimnasios, se deberá acreditar la condición de jubilado o pensionado en el espacio deportivo correspondiente.

Alcance e impacto económico

Según estimaciones del municipio, la medida beneficiará a al menos 600 jubilados y representará un alivio fiscal anual de entre 110 y 120 millones de pesos. “Eso es posible con cuentas equilibradas, una gestión responsable pero con sensibilidad social”, remarcó Suarez.

El jefe comunal reconoció que los intendentes tienen competencias limitadas en materia previsional, pero insistió en la necesidad de acompañar a este sector. “No podemos llegar al Congreso a participar de estos debates, pero sí podemos tomar medidas empáticas", expresó.

Ulpiano Suarez, jubilados, jubilación, vecinos Foto: Prensa Municipalidad de Mendoza

Finalmente, Suarez subrayó que su posición no es nueva y que ya en su asunción de segundo mandato había pedido un camino de cambio con cuidado hacia los sectores más golpeados. “Ese día expresé que los argentinos pidieron un cambio de rumbo, dejar atrás al kirchnerismo, al déficit fiscal, a la inflación por las nubes. Pero también planteé que ese camino de cambio sea con sensibilidad. Hoy seguimos en lo mismo. Hay que aliviar las tensiones sociales”, completó.