La Ciudad de Mendoza será sede de Sitevinitech, la feria internacional de tecnología y negocios del vino

La Ciudad de Mendoza volverá a ser anfitriona de Sitevinitech, uno de los encuentros internacionales más destacados de la industria vitivinícola. La feria se realizará durante tres jornadas, del 12 al 14 de mayo, en el Complejo de las Naves Cultural y Universitaria, reafirmando a la Ciudad como un espacio clave para el intercambio de conocimientos e innovación del sector.

En ese marco, Ulpiano Suarez se reunió con Arturo Yaciofano, director general de Sitevinitech, para avanzar en la organización del evento. Del encuentro también participaron Yamila Meljim, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, junto a integrantes del gabinete municipal y otros asistentes.

ulpiano suarez sitevitech1 Tres días para debatir desafíos y oportunidades del sector vitivinícola. La feria que conecta a la vitivinicultura sudamericana Durante las jornadas se abrirán distintos espacios de diálogo e intercambio para analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta hoy la industria vitivinícola. La agenda buscará impulsar la incorporación de tecnología, fortalecer los vínculos comerciales y generar condiciones para el desarrollo de nuevos negocios en el sector.

En ese contexto, Arturo Yaciofano, director general de Sitevinitech, expresó su entusiasmo por la realización de esta nueva edición en Mendoza. “Sitevinitech potencia el desarrollo de negocios y la generación de vínculos estratégicos, no solo entre los protagonistas de nuestra región, sino también con los países vitivinícolas de toda Sudamérica”, señaló, al destacar el alcance internacional del encuentro.

ulpiano suarez sitevitech2 Sitevinitech, un espacio clave para la vitivinicultura sudamericana. Así, la feria se consolida como un ámbito clave para el networking, la presentación de innovaciones tecnológicas y la proyección internacional de la vitivinicultura argentina y sudamericana, reforzando además el posicionamiento de Mendoza como capital mundial del vino y motor del desarrollo económico y social de la región.