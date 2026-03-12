12 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Mendoza

La Ciudad de Mendoza será sede de Sitevinitech, la feria internacional de tecnología y negocios del vino

La Ciudad de Mendoza será escenario de Sitevinitech, un encuentro internacional que reunirá a referentes del vino para debatir desafíos, tecnología y negocios.

La Ciudad de Mendoza será sede de Sitevinitech, la feria internacional de tecnología y negocios del vino

La Ciudad de Mendoza será sede de Sitevinitech, la feria internacional de tecnología y negocios del vino

Por Sitio Andino Departamentales

La Ciudad de Mendoza volverá a ser anfitriona de Sitevinitech, uno de los encuentros internacionales más destacados de la industria vitivinícola. La feria se realizará durante tres jornadas, del 12 al 14 de mayo, en el Complejo de las Naves Cultural y Universitaria, reafirmando a la Ciudad como un espacio clave para el intercambio de conocimientos e innovación del sector.

En ese marco, Ulpiano Suarez se reunió con Arturo Yaciofano, director general de Sitevinitech, para avanzar en la organización del evento. Del encuentro también participaron Yamila Meljim, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, junto a integrantes del gabinete municipal y otros asistentes.

Lee además
comercio en mendoza: el ieral advierte estancamiento y fuerte disparidad entre sectores en 2025

Comercio en Mendoza: el IERAL advierte estancamiento y fuerte disparidad entre sectores en 2025
La información fue confirmada por el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez

La Ciudad de Mendoza decretó duelo por la trágica muerte de un empleado municipal
ulpiano suarez sitevitech1
Tres días para debatir desafíos y oportunidades del sector vitivinícola.

Tres días para debatir desafíos y oportunidades del sector vitivinícola.

La feria que conecta a la vitivinicultura sudamericana

Durante las jornadas se abrirán distintos espacios de diálogo e intercambio para analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta hoy la industria vitivinícola. La agenda buscará impulsar la incorporación de tecnología, fortalecer los vínculos comerciales y generar condiciones para el desarrollo de nuevos negocios en el sector.

En ese contexto, Arturo Yaciofano, director general de Sitevinitech, expresó su entusiasmo por la realización de esta nueva edición en Mendoza. “Sitevinitech potencia el desarrollo de negocios y la generación de vínculos estratégicos, no solo entre los protagonistas de nuestra región, sino también con los países vitivinícolas de toda Sudamérica”, señaló, al destacar el alcance internacional del encuentro.

ulpiano suarez sitevitech2
Sitevinitech, un espacio clave para la vitivinicultura sudamericana.

Sitevinitech, un espacio clave para la vitivinicultura sudamericana.

Así, la feria se consolida como un ámbito clave para el networking, la presentación de innovaciones tecnológicas y la proyección internacional de la vitivinicultura argentina y sudamericana, reforzando además el posicionamiento de Mendoza como capital mundial del vino y motor del desarrollo económico y social de la región.

Temas
Seguí leyendo

Policías y armas de fuego: el proyecto que busca aclarar cuándo pueden disparar

Violento golpe comando en una joyería del centro de Mendoza

Un bebé encerrado en un auto causó preocupación en Ciudad

Exportaciones de vino a granel: el sector advierte desventajas logísticas y comerciales frente a Chile

Violento asalto en Ciudad: se resistió a un robo y le dispararon

Ulpiano Suárez también cruzó a Luis Caputo: "Lo invito a que venga a la Ciudad"

Entre Vaca Muerta y el petróleo convencional ¿Qué pasó en Mendoza con el Plan Andes?

Homicidio con legítima defensa: otros casos que conmocionaron a Mendoza

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Dos mendocinos se hicieron millonarios gracias al Quini 6.

El Quini 6 de este 11 de marzo dejó dos mendocinos millonarios: adónde jugaron y cuánto ganaron

No habrá repetición de la Vendimia en 2026. video

La drástica decisión que tomó el Gobierno de Mendoza sobre la repetición de la Vendimia

La información fue confirmada por el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez

La Ciudad de Mendoza decretó duelo por la trágica muerte de un empleado municipal

El incendio generó un importante despliegue de emergencia

Videos y fotos: impactante incendio en un casino de San Martín moviliza a varias dotaciones de bomberos