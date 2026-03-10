10 de marzo de 2026
Robo en pleno centro de Mendoza: asaltaron una joyería

Un grupo de delincuentes perpetró un robo en una joyería ubicada en pleno centro de Mendoza y luego escapó en una camioneta.

El robo ocurrió esta mañana en pleno centro de Mendoza.&nbsp;

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Al menos tres delincuentes armados perpetraron en la mañana de este martes un robo en una joyería en pleno centro de Mendoza y tras amenazar a tres mujeres, sustrajeron del lugar mercadería y dinero en efectivo, para luego escapar a bordo de una camioneta.

El robo ocurrió minutos después de las 8 de este martes, en el local Prestige, ubicado en San Martín al 1500, a metros del cruce con Entre Ríos.

Los delincuentes atacaron a tres mujeres y en cuestión de minutos lograron su objetivo, para luego escapar sin ser detenidos.

Los encargados del negocio realizan por estas horas un arqueo para determinar la cantidad de joyas y mercadería sustraída.

Según fuentes policiales, los ladrones llegaron al lugar a pocos minutos de que este abriera sus puertas al público. Incluso, para los detectives los delincuentes tenían datos certeros del funcionamiento de la joyería, debido a que es uno de los únicos negocios abiertos a esa hora en la cuadra mencionada.

Lo cierto es que entre tres y cuatro delincuentes irrumpieron en el lugar y atacaron a la propietaria, su madre y una empleada.

10 de Marzo de 2026. Robo joyería en el centro, móvil policial, policía de Mendoza

Mientras algunos de los ladrones redujeron a las mujeres, otros comenzaron a sustraer joyas y mercadería del negocio. En cuestión de minutos, los sujetos consiguieron lo que buscaban y escaparon corriendo.

De acuerdo al relato de testigos, los maleantes completaron la fuga en una camioneta Fiat Toro roja, por calle Entre Ríos al este. Incluso, un hombre declaró que, a media cuadra, el rodado se detuvo y luego volvió a escapar.

En la escena del robo trabajó Policía Científica, efectivos de investigaciones y policías de la jurisdicción. Ahora el caso es investigado por la fiscalía de robos y hurtos. Por el momento no hay detenidos.

