Robo y daño en una farmacia en plena Ciudad de Mendoza

Un grupo de delincuentes perpetró un robo y causó importantes daños en una farmacia ubicada en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, en tanto que los sospechosos lograron escapar minutos antes de que la policía llegara al lugar tras los llamados al 911.

El hecho ocurrió minutos antes de las 5 en la farmacia La Central, ubicada en Avenida San Martín al 1.300, en el cruce con calle Lavalle, en plena Ciudad de Mendoza.

Los maleantes destrozaron la vidriera y saquearon el negocio, sustrayendo mercadería varia . A media mañana de este viernes, los encargados de la sucursal realizaban un análisis exhaustivo del local para determinar la cantidad de objetos sustraídos.

Según fuentes policiales, cerca de las 4.50 de este viernes ingresaron al 911 varios llamados de vecinos de la zona que advertían la presencia de al menos tres delincuentes intentando sustraer objetos de la farmacia “La Central”.

En cuestión de segundos, los maleantes destrozaron la vidriera, sustrajeron mercadería y luego escaparon por calle Lavalle hacia Salta. A pesar de los patrullajes por la zona, los ladrones lograron huir.

Mientras se notificó al encargado del negocio, en la escena trabajaron efectivos de Investigaciones, Científica y policías de la jurisdicción.

Los detectives analizan las cámaras de seguridad de calles del centro para intentar identificar a los autores del robo.