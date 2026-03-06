6 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
no hubo detenidos

Robo y daño en una farmacia en plena Ciudad de Mendoza

Un grupo de delincuentes causó daños durante un robo en una farmacia en pleno centro de la Ciudad de Mendoza.

Robo y daños en pleno centro de Mendoza.&nbsp;

Robo y daños en pleno centro de Mendoza. 

 Por Pablo Segura

Un grupo de delincuentes perpetró un robo y causó importantes daños en una farmacia ubicada en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, en tanto que los sospechosos lograron escapar minutos antes de que la policía llegara al lugar tras los llamados al 911.

El hecho ocurrió minutos antes de las 5 en la farmacia La Central, ubicada en Avenida San Martín al 1.300, en el cruce con calle Lavalle, en plena Ciudad de Mendoza.

Lee además
La fiscal Andrea Lazo decidió imputar al hombre que mató a un ladrón en Las Heras
Avanza la investigación

Quedó en libertad, pero imputado: qué delito le atribuyen al comerciante que mató a un ladrón en Las Heras
El hombre quedó a disposición de la Justicia
Operativo policial

Robo en el centro de Mendoza: quedó detenido y lo investigan por más hechos

Los maleantes destrozaron la vidriera y saquearon el negocio, sustrayendo mercadería varia. A media mañana de este viernes, los encargados de la sucursal realizaban un análisis exhaustivo del local para determinar la cantidad de objetos sustraídos.

Robo y daño en una farmacia en plena Ciudad de Mendoza

Según fuentes policiales, cerca de las 4.50 de este viernes ingresaron al 911 varios llamados de vecinos de la zona que advertían la presencia de al menos tres delincuentes intentando sustraer objetos de la farmacia “La Central”.

En cuestión de segundos, los maleantes destrozaron la vidriera, sustrajeron mercadería y luego escaparon por calle Lavalle hacia Salta. A pesar de los patrullajes por la zona, los ladrones lograron huir.

Mientras se notificó al encargado del negocio, en la escena trabajaron efectivos de Investigaciones, Científica y policías de la jurisdicción.

Los detectives analizan las cámaras de seguridad de calles del centro para intentar identificar a los autores del robo.

Temas
Seguí leyendo

Vecinos de Las Heras pidieron por la liberación del hombre que mató a un ladrón

"Nunca había pasado algo así": el duro testimonio de los vecinos tras la muerte de un ladrón en Las Heras

Las Heras: cuántos años de cárcel puede recibir el vecino que mató a un ladrón

El ladrón muerto en Las Heras había sido detenido hace dos semanas por otro robo

Las Heras: persiguió a un ladrón, lo atropelló y mató

Apuñalaron a un joven mendocino frente a su hijo durante un robo en Buenos Aires

Le robaron a un chofer de app en Las Heras, él se defendió y apuñaló a uno de los agresores

Un alto funcionario del Gobierno sufrió un robo en Chacras de Coria

LO QUE SE LEE AHORA
El accidente vial ocurrió en la madrugada de este viernes, en Las Heras. 
un herido

Grave accidente vial en Las Heras: el control de alcoholemia dio positivo

Las Más Leídas

El café que cambió sus vidas: Axel y Samira, de un sueño a un éxito en Mendoza video
Historia de vida

El café que nació en Tunuyán y hoy es un éxito en Mendoza: la historia de Axel y Samira

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

El gremio conducido por Gustavo Correa avaló la propuesta del Gobierno.
Salarios

El SUTE aceptó la oferta en paritarias: qué aumento percibirán los docentes de Mendoza

El Telekino acumula $180 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $180 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

El accidente vial ocurrió en la madrugada de este viernes, en Las Heras. 
un herido

Grave accidente vial en Las Heras: el control de alcoholemia dio positivo