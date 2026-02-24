Víctor Fayad sufrió un robo en la noche de este lunes en Luján de Cuyo.

El ministro de Hacienda de la provincia, Víctor Fayad, sufrió el robo de su camioneta en Chacras de Coria, Luján de Cuyo , mientras participaba de una reunión con distintos funcionarios y profesionales, entre ellos, el ministro de Gobierno, Natalio Mema.

El robo ocurrió a escasos metros de la vivienda de Mema, donde se realizaba el cónclave, y los delincuentes se alzaron con la camioneta Toyota SW4 de Fayad.

Además, causaron daños y sustrajeron pertenencias de otro vehículo de uno de los partícipes de la reunión, dijeron fuentes policiales.

A pesar de un operativo rastrillaje, la policía no logró dar con los ladrones, en tanto que hasta el mediodía de este martes el rodado mencionado no había sido encontrado aún.

Un alto funcionario del Gobierno sufrió un robo en Chacras de Coria

Según fuentes policiales, Fayad llegó a la casa de Mema en horas de la noche y estacionó su camioneta sobre calle Juan H. de Coria.

Al retirarse de la reunión advirtió el faltante del rodado, por lo que dio aviso al 911. La escena se llenó de policías en cuestión de minutos y también trabajaron efectivos de la Unidad Investigativa de Luján de Cuyo.

En medio del inicio del operativo, también se detectó el otro robo, cuando uno de los partícipes de la reunión denunció el faltante de una rueda de auxilio, documentación, objetos deportivos y demás pertenencias que estaban en el interior de ese rodado.

En el lugar trabajó también Policía Científica y con esos rastros levantados en la escena, los investigadores intentan identificar a los autores del robo.