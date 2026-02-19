Impensado robo: dos menores intentaron hurtar productos de un local de General Alvear

Dos menores de General Alvear causan desconcierto en el centro debido a varios hechos delictivos. Foto: Imagen generada con IA.

Por Celeste Funes







Dos menores de edad fueron descubiertas mientras robaban en un local de General Alvear. Según contó una de las empleadas del comercio a Noticiero Andino, advirtió que las jóvenes guardaban maquillaje y otros artículos en sus carteras tras escuchar "ruiderío". El caso causa desconcierto en la zona debido a que no es la primera vez que sucede.

“Mecheras” menores de edad roban en comercios de General Alvear El suceso ocurrió durante la jornada del martes a las 19 horas en un local de venta de indumentaria y accesorios MYL ubicado sobre calle Ingeniero Lange. De acuerdo con el relato de la encargada en ese momento, comenzó a sospechar del hecho delictivo cuando oyó ruido en el sector de maquillaje.

En ese momento, se acercó a las menores y les pidió ver dentro de sus carteras. "Yo les decía, cuando la menor de ellas no quería abrir la cartera, que es una situación muy incómoda para las tres, pero que necesito que me muestren. Yo acá vengo a trabajar", relató la joven. Una vez que las adolescentes accedieron, observó distintos productos de belleza y llaveros en el interior.

Acto seguido, mientras la comerciante le contaba la situación a su jefe para saber cómo proceder, las menores aprovecharon el descuido y huyeron del lugar. Esto último quedó captado en cámaras de seguridad de la zona. Otros comerciantes confirmaron que las adolescentes realizaron las mismas maniobras en otroc locales.

El dueño del comercio afectado radicó una denuncia. Mirá la nota de Noticiero Andino: Embed - “MECHERAS” MENORES EN UN COMERCIO CÉNTRICO