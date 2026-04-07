7 de abril de 2026
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Sitio Andino
Tupungato

Alerta en Tupungato: ya recuperaron más de 3 toneladas de nueces robadas en plena cosecha

Productores de Tupungato advierten que los robos se incrementaron respecto a años anteriores, pese a los operativos policiales en la zona.

Robo de nueces en Tupungato.

Robo de nueces en Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales

En lo que va de la temporada de cosecha, la Policía de Mendoza logró recuperar más de tres toneladas de nueces que habían sido sustraídas en distintos hechos delictivos registrados en zonas productivas de Tupungato en el Valle de Uco.

La situación genera preocupación entre los productores, quienes aseguran que los robos continúan y que, incluso, se han incrementado en comparación con años anteriores.

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Crece la preocupación por el robo continuo en fincas

En diálogo con Noticiero Andino, un productor de Tupungato advirtió que la problemática “está fuera de control”, pese a los operativos desplegados por las fuerzas de seguridad.

Según explicó, si bien la Policía realiza tareas de prevención y recuperación de la mercadería robada, los hechos delictivos siguen ocurriendo con frecuencia durante la temporada de cosecha.

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Reclamos por mayor seguridad en zonas rurales del Valle de Uco

Los productores señalan que la inseguridad rural afecta directamente al trabajo y la economía del sector, especialmente en momentos clave como la recolección. En este contexto, reclaman mayores medidas de control y presencia policial en las fincas para evitar nuevos robos y proteger la producción.

Embed - Robo de nueces: a pesar de los esfuerzos para prevenirlo, “Este año está todo fuera de control”

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