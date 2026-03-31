Reciclaje con beneficios: ReAccionemos y Ecoferia se unen con una edición especial de Pascuas

Este miércoles 1 de abril, desde las 9.00 horas y en Tupungato se desarrollarán en simultáneo dos propuestas que combinan compromiso ambiental y consumo consciente : el programa ReAccionemos y una edición especial de Pascuas de la Ecoferia .

Ambas iniciativas compartirán día y horario con el objetivo de incentivar la participación de vecinos y vecinas. Quienes acerquen sus Residuos Sólidos Urbanos (RSU) a la Explanada Municipal recibirán un voucher que podrán canjear por descuentos en los puestos de la Ecoferia , que se instalará en la plaza departamental.

Vendieron todo y hoy viven viajando con su perrita por todo el país

El programa ReAccionemos se llevará a cabo en su ubicación habitual, en el ingreso al edificio municipal (Belgrano 348), mientras que los ecoferiantes desplegarán sus stands en el interior del espacio verde .

Desde la organización invitaron a la comunidad a seguir sumándose a la separación, recolección y reutilización de residuos. Los materiales deberán ser entregados limpios, secos y previamente separados . Se recibirán botellas y sachets plásticos, cartones, metales y neumáticos en desuso.

Ecoferia en Tupungato con edición especial de Pascuas

Por su parte, la Ecoferia ofrecerá una amplia variedad de productos de emprendedores locales, entre ellos frutas y verduras de huerta —ideales para quienes preparan comidas de vigilia—, cosmética natural, dulces, artesanías y plantines.

Además, quienes realicen compras en los puestos recibirán un número para participar en el sorteo de un huevo de Pascua de chocolate. La propuesta busca promover hábitos sustentables y fortalecer el consumo local, combinando acciones ambientales con espacios de encuentro y producción.

En ese sentido, desde el municipio destacaron que cuidar el ambiente es un estilo de vida, e invitaron a la comunidad a ser parte de esta jornada que une compromiso y acción.