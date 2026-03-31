31 de marzo de 2026
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Reciclaje con beneficios: ReAccionemos y Ecoferia se unen con una edición especial de Pascuas

La iniciativa en el departamento de Tupungato incluye reciclaje, productos sustentables y beneficios para vecinos.

Tupungato recibe la Ecoferia.

Tupungato recibe la Ecoferia.

Por Sitio Andino Departamentales

Este miércoles 1 de abril, desde las 9.00 horas y en Tupungato se desarrollarán en simultáneo dos propuestas que combinan compromiso ambiental y consumo consciente: el programa ReAccionemos y una edición especial de Pascuas de la Ecoferia.

Ambas iniciativas compartirán día y horario con el objetivo de incentivar la participación de vecinos y vecinas. Quienes acerquen sus Residuos Sólidos Urbanos (RSU) a la Explanada Municipal recibirán un voucher que podrán canjear por descuentos en los puestos de la Ecoferia, que se instalará en la plaza departamental.

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El programa ReAccionemos se llevará a cabo en su ubicación habitual, en el ingreso al edificio municipal (Belgrano 348), mientras que los ecoferiantes desplegarán sus stands en el interior del espacio verde.

Día ReAccionemos en Tupungato

Desde la organización invitaron a la comunidad a seguir sumándose a la separación, recolección y reutilización de residuos. Los materiales deberán ser entregados limpios, secos y previamente separados. Se recibirán botellas y sachets plásticos, cartones, metales y neumáticos en desuso.

Ecoferia en Tupungato con edición especial de Pascuas

Por su parte, la Ecoferia ofrecerá una amplia variedad de productos de emprendedores locales, entre ellos frutas y verduras de huerta —ideales para quienes preparan comidas de vigilia—, cosmética natural, dulces, artesanías y plantines.

Además, quienes realicen compras en los puestos recibirán un número para participar en el sorteo de un huevo de Pascua de chocolate. La propuesta busca promover hábitos sustentables y fortalecer el consumo local, combinando acciones ambientales con espacios de encuentro y producción.

En ese sentido, desde el municipio destacaron que cuidar el ambiente es un estilo de vida, e invitaron a la comunidad a ser parte de esta jornada que une compromiso y acción.

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