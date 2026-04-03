5 de abril de 2026
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Tupungato

Murió un peatón en Tupungato tras ser embestido por un auto en la Ruta 40

Un peatón fue atropellado por un auto en una concurrida intersección de Tupungato y murió en el acto. Aún no ha sido identificado.

Murió un peatón en Tupungato tras ser embestido por un auto en la Ruta 40

Murió un peatón en Tupungato tras ser embestido por un auto en la Ruta 40

Foto: gentileza
 Por Luis Calizaya

En Tupungato, un peatón falleció tras ser embestido por un auto cuando intentaba cruzar la calle. El accidente ocurrió en las últimas horas del viernes y, pese a la rápida asistencia médica, la víctima murió en el acto. Las causas del hecho aún son materia de investigación.

Accidente vial - Tunuyán (1)
La policía le práctico RCP y no lograron salvarle la vida.

La policía le práctico RCP y no lograron salvarle la vida.

Muerte de un peatón en Tupungato: la víctima no fue identificada

Fuentes policiales informaron que el siniestro tuvo lugar en la intersección de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 88, en la localidad de Zapata. Allí, un hombre fue hallado tendido sobre la calzada tras ser atropellado por un vehículo conducido por una persona de 44 años.

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Según las primeras pericias, el automóvil circulaba hacia el norte por la Ruta 40, mientras que el peatón caminaba por el lateral este en dirección sur. En ese momento, al intentar cruzar la calzada, fue embestido.

Personal policial llegó al lugar y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron su fallecimiento en el lugar.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó en etapa de investigación. La identidad de la víctima aún no pudo ser establecida, ya que no llevaba documentación al momento del hecho.

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