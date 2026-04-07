Tunuyán realizó una jornada por el Día Mundial del Autismo para promover la empatía y la inclusión

En el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, la Dirección de Gestión Social de Tunuyán desarrolló una jornada de sensibilización en distintos puntos céntricos del departamento.
La Dirección de Gestión Social llevó adelante actividades en puntos céntricos del departamento de Tunuyán, con propuestas participativas para visibilizar el espectro autista y fomentar el respeto.
En el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, la Dirección de Gestión Social de Tunuyán desarrolló una jornada de sensibilización en distintos puntos céntricos del departamento.
La propuesta tuvo como objetivo promover la empatía y visibilizar la importancia de construir una comunidad más inclusiva, generando además espacios de encuentro para reflexionar sobre el espectro autista.
Durante la jornada se realizaron juegos, dinámicas participativas y espacios de diálogo con vecinos y vecinas, con el fin de acercar información y generar mayor comprensión sobre el autismo.
Las actividades estuvieron orientadas a fortalecer la concientización social, destacando la importancia del respeto, la inclusión y el acompañamiento a las personas dentro del espectro autista.
Desde el área organizadora remarcaron la necesidad de continuar impulsando este tipo de iniciativas, que permiten visibilizar la temática y promover una convivencia basada en la empatía y el entendimiento.