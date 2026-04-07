7 de abril de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Tunuyán realizó una jornada por el Día Mundial del Autismo para promover la empatía y la inclusión

La Dirección de Gestión Social llevó adelante actividades en puntos céntricos del departamento de Tunuyán, con propuestas participativas para visibilizar el espectro autista y fomentar el respeto.

Taller sobre la concientización del autismo en Tunuyán.

Taller sobre la concientización del autismo en Tunuyán.

La propuesta tuvo como objetivo promover la empatía y visibilizar la importancia de construir una comunidad más inclusiva, generando además espacios de encuentro para reflexionar sobre el espectro autista.

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Actividades en Tunuyán para promover la concientización sobre el autismo

Durante la jornada se realizaron juegos, dinámicas participativas y espacios de diálogo con vecinos y vecinas, con el fin de acercar información y generar mayor comprensión sobre el autismo.

Las actividades estuvieron orientadas a fortalecer la concientización social, destacando la importancia del respeto, la inclusión y el acompañamiento a las personas dentro del espectro autista.

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Un llamado a construir una comunidad más inclusiva en Tunuyán

Desde el área organizadora remarcaron la necesidad de continuar impulsando este tipo de iniciativas, que permiten visibilizar la temática y promover una convivencia basada en la empatía y el entendimiento.

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