Tunuyán realizó una jornada por el Día Mundial del Autismo para promover la empatía y la inclusión

Taller sobre la concientización del autismo en Tunuyán.

La propuesta tuvo como objetivo promover la empatía y visibilizar la importancia de construir una comunidad más inclusiva, generando además espacios de encuentro para reflexionar sobre el espectro autista.

image Actividades en Tunuyán para promover la concientización sobre el autismo Durante la jornada se realizaron juegos, dinámicas participativas y espacios de diálogo con vecinos y vecinas, con el fin de acercar información y generar mayor comprensión sobre el autismo.

Las actividades estuvieron orientadas a fortalecer la concientización social, destacando la importancia del respeto, la inclusión y el acompañamiento a las personas dentro del espectro autista.

image Un llamado a construir una comunidad más inclusiva en Tunuyán Desde el área organizadora remarcaron la necesidad de continuar impulsando este tipo de iniciativas, que permiten visibilizar la temática y promover una convivencia basada en la empatía y el entendimiento. Embed - Taller de autismo en Tunuyán: de qué se trató y cuáles son las pautas para un diagnóstico seguro

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