5 de abril de 2026
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Sitio Andino
Tupungato

Operativo policial en Tupungato: decomisaron 260 kilos de pescado en mal estado

La Policía Rural de Mendoza decomisó 260 kilos de pescado transportados sin cadena de frío ni habilitación

Plan Estratégico contra el Abigeato en Tupungato.

Plan Estratégico contra el Abigeato en Tupungato.

Por Sitio Andino Policiales

La Policía Rural de Mendoza realizó un operativo en Tupungato en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, que derivó en el decomiso de 260 kilos de pescado y la detención de un hombre por incumplimiento de la normativa sanitaria.

Control en la Ruta Nacional 40 de Tupungato

El procedimiento se desarrolló durante la madrugada, frente al puesto de control de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 40. Allí, los efectivos detectaron un vehículo que transportaba sábalos sin cumplir las condiciones exigidas para su traslado.

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Falta de habilitación y riesgos sanitarios

Durante la inspección, se constató que la carga no contaba con cadena de frío, el rodado no estaba habilitado para transportar alimentos y el conductor carecía del carnet de manipulación de alimentos. Ante esta situación, se dio intervención a la Oficina Fiscal de Tunuyán-San Carlos.

Secuestro y destrucción de la mercadería

El operativo incluyó la aprehensión del conductor, el secuestro del vehículo y la actuación de personal de Bromatología de la Municipalidad de Tupungato. La mercadería fue decomisada y destruida por representar un riesgo para la salud pública.

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