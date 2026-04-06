Un robo masivo de datos causa preocupación en Osep y la DGE

Un grupo de hackers concretó un robo masivo de datos de al menos 29 organismos nacionales, y entre los afectados está la Dirección General de Escuelas y la Osep de Mendoza, permitiendo a los delincuentes alzarse con una importante cantidad de información que podría ser utilizada en un futuro para nuevos delitos.

L a estafa salió a la luz en los últimos días y ya generó varias denuncias penales. Nuestra provincia no es la excepción y a través de una presentación online, la fiscalía de delitos no especializados, con Juan Manuel Sánchez a la cabeza, ya investiga el daño ocasionado en los servidores locales.

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Concretamente el engaño afectó a servidores de la Osep y al sistema de Gestión Educativa Integral (GEI) de la DGE, donde todos los docentes de la provincia cargan las calificaciones y documentos vinculados a la educación local.

Desde la justicia local confirmaron que ya están trabajando en el tema para intentar identificar a los autores del engaño a través de los IP que accedieron a los servidores locales . Por el momento es una verdadera incógnita si lo lograrán.

Qué se sabe del robo masivo de datos a la DGE y Osep

De esta forma, la fiscalía contará con la ayuda de la UDAPIF, que es un organismo especializado del Ministerio Público Fiscal de Mendoza para intentar encontrar más evidencia digital.

La justicia local investigará, concretamente, el robo de datos a la Osep y DGE, pero no se descarta que, con el correr de los días, reciba información de fiscalías de otras provincias para avanzar en la pesquisa. Y en ese sentido, tampoco se descarta que en un futuro se unifiquen causas.

Es que el ciberataque afectó a 29 organismos nacionales, permitiendo el robo de más de 56 millones de datos, entre ellos, muchas claves personales.

Entre los organismos afectados está la Jefatura de Gabinete de ministros de la Nación, Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, el Banco Central de la República Argentina, Gendarmería Nacional Argentina y las Policías de Córdoba, Entre Ríos, Tucumán y Misiones, entre otras tantas áreas.

SITIO ANDINO intentó dialogar con los organismos mendocinos afectados pero estos dijeron que “no darán declaraciones al respecto”, limitándose a comunicados en los que se confirma la estafa y el inicio de la investigación correspondiente.