6 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Robo

Un robo masivo de datos causa preocupación en Osep y la DGE

Un ciberataque masivo permitió un robo de datos que causa preocupación en la Osep y la Dirección General de Escuelas.

Distintos servidores de la Osep fueron afectados en el ciberataque.

Distintos servidores de la Osep fueron afectados en el ciberataque.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Pablo Segura

Un grupo de hackers concretó un robo masivo de datos de al menos 29 organismos nacionales, y entre los afectados está la Dirección General de Escuelas y la Osep de Mendoza, permitiendo a los delincuentes alzarse con una importante cantidad de información que podría ser utilizada en un futuro para nuevos delitos.

La estafa salió a la luz en los últimos días y ya generó varias denuncias penales. Nuestra provincia no es la excepción y a través de una presentación online, la fiscalía de delitos no especializados, con Juan Manuel Sánchez a la cabeza, ya investiga el daño ocasionado en los servidores locales.

Lee además
El robo ocurrió en plena Ciudad de Mendoza.

Violento robo en Ciudad: acordó una cita por Tinder, lo tuvieron una hora atado y le sacaron todo
Robo de taxi en Godoy Cruz: un choque y dos detenidos tras operativo policial

Escapaban con un taxi robado, chocaron y fueron detenidos en Godoy Cruz

Concretamente el engaño afectó a servidores de la Osep y al sistema de Gestión Educativa Integral (GEI) de la DGE, donde todos los docentes de la provincia cargan las calificaciones y documentos vinculados a la educación local.

Desde la justicia local confirmaron que ya están trabajando en el tema para intentar identificar a los autores del engaño a través de los IP que accedieron a los servidores locales. Por el momento es una verdadera incógnita si lo lograrán.

Qué se sabe del robo masivo de datos a la DGE y Osep

De esta forma, la fiscalía contará con la ayuda de la UDAPIF, que es un organismo especializado del Ministerio Público Fiscal de Mendoza para intentar encontrar más evidencia digital.

La justicia local investigará, concretamente, el robo de datos a la Osep y DGE, pero no se descarta que, con el correr de los días, reciba información de fiscalías de otras provincias para avanzar en la pesquisa. Y en ese sentido, tampoco se descarta que en un futuro se unifiquen causas.

Es que el ciberataque afectó a 29 organismos nacionales, permitiendo el robo de más de 56 millones de datos, entre ellos, muchas claves personales.

Entre los organismos afectados está la Jefatura de Gabinete de ministros de la Nación, Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, el Banco Central de la República Argentina, Gendarmería Nacional Argentina y las Policías de Córdoba, Entre Ríos, Tucumán y Misiones, entre otras tantas áreas.

SITIO ANDINO intentó dialogar con los organismos mendocinos afectados pero estos dijeron que “no darán declaraciones al respecto”, limitándose a comunicados en los que se confirma la estafa y el inicio de la investigación correspondiente.

Temas
Seguí leyendo

Inseguridad en Maipú: lo interceptaron y le robaron la moto a punta de cuchillo

Robaron más de 2 millones en nueces en Tupungato y cayeron cuando huían por las malezas

Ardid delictivo en pleno centro de Mendoza: dos detenidos

Robo exprés en la Sexta Sección: la alarma lo espantó y escapó con un insólito botín

Buscan a Sofía Lana Bengut, joven de 23 años desaparecida en Mendoza

Las Heras: discutieron, se golpearon y uno de ellos terminó apuñalado

Chocó contra un árbol y dio positivo de alcoholemia: fue detenido

"Es asombroso lo rápido que evolucionó": cómo está la niña baleada en Godoy Cruz y cuándo podría recibir el alta

LO QUE SE LEE AHORA
El robo ocurrió en plena Ciudad de Mendoza.

Violento robo en Ciudad: acordó una cita por Tinder, lo tuvieron una hora atado y le sacaron todo

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2422 y números ganadores del domingo 5 de abril

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2422 y números ganadores del domingo 5 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1348 del domingo 5 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1348 del domingo 5 de abril

Una noche que prometía música y celebración terminó envuelta en violencia

Video: brutal pelea entre jóvenes en un boliche de Guaymallén en pleno show

Resultados del Quini 6 hoy domingo 5 de abril: números ganadores del sorteo 3362

Resultados del Quini 6 hoy domingo 5 de abril: números ganadores del sorteo 3362

El Gobierno dispuso la actualización en el salario de policías y penitenciarios y sumó un ítem.

El Gobierno dispuso la suba en el salario de policías y penitenciarios con un ítem pendiente