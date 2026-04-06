Violento robo a un hombre tras pactar una cita por Tinder: le sacaron todo

Un hombre de 66 años sufrió un violento robo en su casa de Ciudad tras pactar una cita por Tinder , donde la mujer hizo de anzuelo para que al menos dos delincuentes lo redujeran y ataran durante más de una hora para robarle todas sus pertenencias.

El robo ocurrió en la noche del domingo en calle Paraguay al 2.800, en plena Ciudad de Mendoza , en tanto que minutos después del robo, una mujer protagonizó un accidente vial con la camioneta sustraída a la víctima, y luego del choque la fémina escapó corriendo.

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El damnificado, de quien se reserva su identidad por protección, denunció el robo de su camioneta Nissan, una pistola de aire comprimido, seis relojes, perfumes, unos 1.500 dólares y otros objetos de valor.

De acuerdo a lo que consta en la denuncia, el damnificado había pactado una cita con una mujer que había conocido en la aplicación Tinder. Incluso sostuvo que esta fémina lo había agregado en varias redes sociales.

Lo cierto es que cerca de las 22, el hombre llegó a su casa para reunirse con la mujer mencionada, pero en ese momento lo abordaron dos sujetos armados, quienes lo redujeron y obligaron a ingresar al hogar.

Allí lo golpearon y lo ataron en una habitación de la plata alta de la vivienda. Acto seguido, lo tiraron al piso y dejaron boca abajo, por más de una hora.

De esta forma, los maleantes sustrajeron su camioneta, el arma mencionada, 1.500 dólares, seis relojes, y varios objetos de valor de la vivienda.

3 de Marzo de 2026, Ladrón atropellado, robo bicicleta en Las Heras, criminalística, científica, policía de Mendoza, peritaje policial, móvil, morguera La policía trabajó en la escena del robo y también en el lugar del accidente vial. Foto: Cristian Lozano

Ahora bien, los delincuentes, se cree a esa altura ya acompañados de la mujer, escaparon dejando a la víctima atada.

Por ende, el hombre debió pedir auxilio a los gritos durante varios minutos, hasta que un vecino advirtió esto e ingresó a la casa, encontrando al hombre tendido en el piso.

Accidente vial tras el robo en plena Ciudad de Mendoza

Cuando la policía comenzaba a trabajar en la escena del robo, ingresó un llamado al 911 que alertaba sobre un accidente vial en Ingeniero Ballofet y Bahía Blanca de Las Heras.

Testigos del choque dijeron que una mujer manejaba una camioneta, chocó a otro vehículo y escapó corriendo del lugar, dejando abandonado su rodado. Ese coche era el sustraído en el asalto y, se cree, la fémina era quien había pactado la cita con el damnificado.

Además, el denunciante afirmó a esa altura que la mujer ya lo había eliminado de todas las redes sociales, desapareciendo también el perfil de ella.

La denuncia de lo ocurrido quedó en manos de la fiscalía de robos y hurtos.