5 de abril de 2026
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Godoy Cruz

Robo de taxi en Godoy Cruz: un choque y dos detenidos tras operativo policial

Robo de taxi en Godoy Cruz terminó en persecución, choque y dos detenidos. Enterate cómo fue el operativo policial y todos los detalles del hecho.

Robo de taxi en Godoy Cruz: un choque y dos detenidos tras operativo policial

Robo de taxi en Godoy Cruz: un choque y dos detenidos tras operativo policial

Por Sitio Andino Policiales

Durante la mañana de este sábado, alrededor de las 06:15, se registró el robo de un taxi en Godoy Cruz que derivó en un operativo policial con persecución, choque del vehículo y la detención de dos hombres en inmediaciones de Santo Tomás y Santiago del Estero.

¿Cómo fue el robo del taxi en Godoy Cruz que derivó en un operativo con detenidos?

Según fuentes policiales, mientras se realizaban maniobras operativas en jurisdicción de la Comisaría 50°, se tomó conocimiento por frecuencia radial de Godoy Cruz de que en calle Curitiba y Alas Argentinas dos hombres habrían sustraído un taxi mediante el uso de un arma de fuego.

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Posteriormente, se informó que el vehículo habría colisionado contra un árbol en calle Renato Della Santa y Santiago del Estero. En el lugar, dos testigos observaron descender a un sujeto masculino, quien se dio a la fuga a pie, dejando el rodado abandonado.

Con esta información y las características aportadas por la víctima y los testigos, se amplió el patrullaje en la zona. En calle Santo Tomás, intersección Santiago del Estero, vereda este, se identificó a dos hombres con características coincidentes, quienes se encontraban frente a un domicilio de la esquina.

En ese contexto, fueron interceptados e identificados por el personal policial. Se realizó un palpado de seguridad, con resultado negativo para la presencia de armas de fuego, y posteriormente fueron trasladados en el móvil policial.

Se informó la situación por frecuencia radial y se solicitaron directivas al Ayudante Fiscal en turno, siendo recepcionado el caso por la Dra. Cortez, quien dispuso:

  • Continuar con el procedimiento por el personal actuante
  • Trasladar a los dos hombres a la dependencia de Estrada, quedando a disposición de la Justicia
  • Citar a la víctima a la Oficina Fiscal de Godoy Cruz para radicar la denuncia correspondiente
  • Convocar a los testigos a la misma Oficina Fiscal
  • Dar intervención a la Comisaría 50° para trabajar sobre el taxi y solicitar las directivas pertinentes
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