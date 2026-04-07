Importante secuestro de droga en la cárcel de Almafuerte

En el marco de los controles internos para prevenir la circulación de sustancias prohibidas , el Servicio Penitenciario realizó una requisa en el Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente Almafuerte I . En el operarivo secuestraron una significativa cantidad de droga que se encontraba oculta dentro de la estructura edilicia.

El operativo se llevó a cabo como parte de los procedimientos habituales impulsados por la Fuerza Operativa de Requisa Móvil Antidisturbios (FORMA) , cuyos esquemas de control fueron reforzados recientemente mediante la implementación de un sistema unificado de supervisión en establecimientos carcelarios.

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Las tareas se concentraron en el Módulo 2 , específicamente en la zona de calderas. Allí, un agente detectó anomalías en el entretecho del Ala 1, lo que derivó en una inspección más exhaustiva del sector.

Durante la requisa, los efectivos encontraron múltiples envoltorios que contenían sustancias ilícitas fraccionadas y listas para su distribución interna.

En el operarivo secuestraron una significativa cantidad de droga

Cantidad y tipo de droga secuestrada

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento permitió incautar:

124 dosis de cocaína , distribuidas en envoltorios de papel y paquetes compactados, con un peso total de 606 gramos .

, distribuidas en envoltorios de papel y paquetes compactados, con un peso total de . 610 dosis de marihuana, también fraccionadas, con un peso total de 1.090 gramos.

La droga estaba cuidadosamente acondicionada y escondida en un espacio de difícil acceso, lo que sugiere una maniobra planificada para evitar su detección.

Tras el hallazgo, se dio inmediata intervención a las autoridades judiciales correspondientes, quienes dispusieron las medidas de rigor para avanzar con la investigación y determinar responsabilidades.