7 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Droga

Importante secuestro de droga en la cárcel de Almafuerte

Tras el hallazgo de los estupefacientes, se dio inmediata intervención a las autoridades correspondientes. La investigación busca determinar responsabilidades.

Los efectivos encontraron múltiples envoltorios que contenían sustancias ilícitas fraccionadas

Los efectivos encontraron múltiples envoltorios que contenían sustancias ilícitas fraccionadas

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Policiales

En el marco de los controles internos para prevenir la circulación de sustancias prohibidas, el Servicio Penitenciario realizó una requisa en el Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente Almafuerte I. En el operarivo secuestraron una significativa cantidad de droga que se encontraba oculta dentro de la estructura edilicia.

El operativo se llevó a cabo como parte de los procedimientos habituales impulsados por la Fuerza Operativa de Requisa Móvil Antidisturbios (FORMA), cuyos esquemas de control fueron reforzados recientemente mediante la implementación de un sistema unificado de supervisión en establecimientos carcelarios.

Lee además
Parte de la droga y objetos hallados en el allanamiento. 

San Rafael: investigaban una estafa y dieron con un cargamento de cocaína
Allanamientos de drogas en Tunuyán.

Sorprendido en plena vía pública: joven detenido con 6,6 gramos de marihuana

Dónde escondían la droga

Las tareas se concentraron en el Módulo 2, específicamente en la zona de calderas. Allí, un agente detectó anomalías en el entretecho del Ala 1, lo que derivó en una inspección más exhaustiva del sector.

carcel almafuerte II, penitenciaria, fuerzas especiales, GEO.jpg
En el operarivo secuestraron una significativa cantidad de droga

En el operarivo secuestraron una significativa cantidad de droga

Durante la requisa, los efectivos encontraron múltiples envoltorios que contenían sustancias ilícitas fraccionadas y listas para su distribución interna.

Cantidad y tipo de droga secuestrada

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento permitió incautar:

  • 124 dosis de cocaína, distribuidas en envoltorios de papel y paquetes compactados, con un peso total de 606 gramos.
  • 610 dosis de marihuana, también fraccionadas, con un peso total de 1.090 gramos.

La droga estaba cuidadosamente acondicionada y escondida en un espacio de difícil acceso, lo que sugiere una maniobra planificada para evitar su detección.

Tras el hallazgo, se dio inmediata intervención a las autoridades judiciales correspondientes, quienes dispusieron las medidas de rigor para avanzar con la investigación y determinar responsabilidades.

Temas
Seguí leyendo

Fentanilo y propofol, el cóctel mortal que terminó con la vida de un médico mendocino

Importante secuestro de droga en Guaymallén: cuatro detenidos

Una niña de 13 años, atrapada con una importante cantidad de droga

Quedaron absueltos: se derrumbó la causa contra los mendocinos en Miami

Un camión perdió su carga en San Rafael y la reacción de la gente sorprendió

Guaymallén: sorprenden a una menor de 14 años con un arma de fuego

Comenzaron las imputaciones por el caso de abuso en el Club Alemán y crece la expectativa por cuántas jugadoras quedarán involucradas

Traslado ilegal de carne, secuestro y detenidos en Ruta 40 Sur

LO QUE SE LEE AHORA
El juicio fue realizado en la sede del Poder Judicial en General Alvear. 

Confesó que violó a su nieta y lo condenaron: qué pena recibió

Las Más Leídas

Andrea del Boca sufrió un duro accidente en Gran Hermano: qué le pasó y cómo está

Otra vez Andrea del Boca: sufrió un accidente en Gran Hermano y asustó a todos

Matías Fernández debutó en la red al minuto de juego.

La Lepra, te gana cuando y como quiere: debut en la Copa con un noche inspirada de Villa

La odisea de la Salud en Mendoza: por qué tener prepaga ya no garantiza atención médica.

Salud en crisis: tener prepaga en Mendoza ya no asegura atención de calidad

El juicio fue realizado en la sede del Poder Judicial en General Alvear. 

Confesó que violó a su nieta y lo condenaron: qué pena recibió

Grave accidente vial en Carrodilla, Luján de Cuyo. 

Terrible choque con vuelco causó preocupación en Luján de Cuyo