5 de abril de 2026
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Maipú

Violento asalto en Maipú: lo amenazaron con un arma blanca y le robaron todo

En las últimas horas, una persona fue víctima de un robo en la vía pública en Maipú. Conocé todos los detalles del hecho.

Violento asalto en Maipú: lo amenazaron con un arma blanca y le robaron todo

Violento asalto en Maipú: lo amenazaron con un arma blanca y le robaron todo

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 04:58, una persona fue víctima de un robo mientras circulaba por la vía pública. El hecho ocurrió en la intersección de calle Variante y la Ruta Provincial N° 50, en Maipú.

¿Cómo fue el hecho de inseguridad en Maipu?

Según informaron fuentes policiales, la víctima (J.C. de 46 años) circulaba a bordo de su motocicleta particular, una Zanella de 250 cc, cuando al llegar al lugar del hecho fue sorprendida por dos sujetos.

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Bajo amenazas con un arma blanca, los delincuentes le sustrajeron el rodado, dos cascos y documentación personal, para luego darse a la fuga rápidamente.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, que interviene en la investigación del caso. Hasta el momento, no hay personas detenidas.

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