Violento asalto en Maipú: lo amenazaron con un arma blanca y le robaron todo

Por Juan Pablo Strappazzon







Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 04:58, una persona fue víctima de un robo mientras circulaba por la vía pública. El hecho ocurrió en la intersección de calle Variante y la Ruta Provincial N° 50, en Maipú.

¿Cómo fue el hecho de inseguridad en Maipu? Según informaron fuentes policiales, la víctima (J.C. de 46 años) circulaba a bordo de su motocicleta particular, una Zanella de 250 cc, cuando al llegar al lugar del hecho fue sorprendida por dos sujetos.

Bajo amenazas con un arma blanca, los delincuentes le sustrajeron el rodado, dos cascos y documentación personal, para luego darse a la fuga rápidamente.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, que interviene en la investigación del caso. Hasta el momento, no hay personas detenidas.

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