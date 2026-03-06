6 de marzo de 2026
Sitio Andino
Como a un perro

Triste final para una estrella de la televisión de los 90's: tiraron a la basura los recuerdos de Raúl Portal

Los tesoros del histórico conductor de televisión Raúl Portal terminaron en la basura tras un conflicto familiar. Conocé los detalles del triste hallazgo.

 Por Analía Martín

La noticia sobre el destino de los objetos personales de Raúl Portal generó una fuerte conmoción en las redes sociales. Tras el fallecimiento del histórico conductor de la televisión argentina en octubre de 2020, se viralizaron imágenes que muestran premios, fotos y recuerdos de su emblemática carrera desparramados en la vereda junto a un contenedor público.

El director de artes escénicas Juan Parodi dio la voz de alerta al compartir las fotos del hallazgo. En plena calle aparecieron carteles de sus programas, un póster de Mirtha Legrand y elementos icónicos de "El Portal de las Mascotas".

Los vecinos de la zona también se mostraron sorprendidos al ver revistas y libros del animador tirados como desperdicios. Esta situación reavivó el recuerdo de un hombre que marcó una época con su estilo único y su amor por los animales.

más de la basura de Raúl Portal

El conflicto que terminó en la basura

Ante el revuelo mediático, su hijo Gastón Portal salió a aclarar los motivos detrás de este desolador panorama. El productor reveló que la vivienda donde residió su padre durante más de tres décadas quedó envuelta en una compleja disputa judicial por la sucesión.

Según relató Gastón, la propiedad estaba a nombre de Lucía, la última pareja de su padre, quien no era su madre biológica. Al no estar casados legalmente, tras la muerte de ambos aparecieron familiares directos de ella que reclamaron la titularidad del inmueble.

Esta situación impidió que la familia directa del conductor pudiera disponer de la vivienda con normalidad. Los nuevos herederos tomaron posesión del lugar y procedieron a desalojar todo lo que se encontraba en el interior sin previo aviso.

El archivo de la televisión que se perdió

Gastón explicó que solo le permitieron ingresar a la vivienda en un par de ocasiones para retirar pertenencias personales. "Los recuerdos más importantes los conservé", aseguró el productor, intentando llevar tranquilidad sobre el destino del legado afectivo de su padre.

Sin embargo, el resto de los objetos que no fueron retirados a tiempo terminaron en la vía pública por decisión de los nuevos dueños. Raúl Portal falleció a los 81 años luego de batallar contra un trastorno cognitivo progresivo que lo mantuvo alejado.

