¿Un nuevo romance?

¡Qué beso!: Stephanie Cayo sería la actriz que le curó el "corazón partío" a Alejandro Sanz

Tras meses de rumores, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo muestran su amor con románticos mensajes en Instagram. Además el tierno beso que registró una fan.

 Por Analía Martín

El cantante español Alejandro Sanz atraviesa un presente sentimental inmejorable, o por lo menos así se lo ve en las redes sociales junto a la actriz peruana Stephanie Cayo. Luego de meses de intensas especulaciones y fotos compartidas, la pareja decidió mostrar su complicidad en las redes sociales.

La confirmación tácita llegó a través de una interacción en Instagram que no dejó lugar a dudas. El intérprete de "Amiga mía" compartió el póster de la nueva serie de Netflix que protagoniza su pareja, acompañada de un emoji de corazón, marcando así el fin del misterio sobre su vínculo afectivo.

_Alejandro Sanz y Stephanie Cayo
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo están viviendo un momento inmejorable en lo sentimental

Por su parte, la actriz devolvió el gesto elogiando el reciente concierto que el músico brindó en Rosario, Argentina. Esta cercanía pública refleja que el romance, aunque se encuentra en sus primeras etapas, se fortalece mientras ambos cumplen con sus respectivas agendas internacionales de trabajo.

Apoyo mutuo y el debut de Stephanie Cayo en Netflix

La promoción de la serie "DOC", que se estrena este 4 de marzo, fue el escenario ideal para que ambos demostraran su admiración mutua. En esta producción, la actriz interpreta a la doctora Julia Jasso, una pieza clave en este drama médico que promete captar la atención de la audiencia latinoamericana.

La trama, inspirada en una historia real de amnesia y superación, marca un hito importante en la carrera internacional de la artista peruana. Sanz no ocultó su orgullo por el logro de su novia, compartiendo el material promocional ante sus millones de seguidores en todo el mundo.

Esta colaboración indirecta en redes sociales potenció la visibilidad del estreno, generando una gran expectativa tanto por la ficción como por la vida privada de los protagonistas. La complicidad entre ambos parece ser el motor de este nuevo capítulo que iniciaron fuera del ojo mediático.

El tierno beso entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo

El anuncio del romance coincidió con el paso del cantante por Rosario, donde agotó las entradas en el marco de su gira mundial. Esta conexión con el público local permitió que los fanáticos argentinos fueran testigos del excelente ánimo que atraviesa el artista gracias a su nueva relación.

Cayo ha acompañado al músico en varias fechas de su tour por Latinoamérica, lo que alimentó los rumores que finalmente se confirmaron esta semana. Si bien se conocen hace años, allegados aseguran que el interés sentimental es profundo y que la relación fluye con total naturalidad.

