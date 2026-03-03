Gran Hermano 2026 ya tuvo su primer eliminado: ¿de quién se trata?

3 de marzo de 2026
Sitio Andino
Uno menos

Gran Hermano Generación Dorada 2026 tuvo su primera gala de eliminación y ya hay un participante fuera del reality. Mirá quién fue el primer eliminado.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se conoció al primer eliminado de la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

Así fue la eliminación del primer participante de Gran Hermano 2026

La noche de eliminación arrancó con mucha tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada 2026. Cinco participantes quedaron expuestos a la decisión del público. Brian Sarmiento, Yanina Zilli, Emanuel Di Gioia, Solange Abraham y Gabriel Lucero fueron los nombres que integraron la placa inicial, bajo un sistema de voto negativo.

Según se pudo ver en la transmisión, el primero en abandonar la placa fue Emanuel Di Gioia, lo que llevó alivio al resto. Minutos después, Solange Abraham también fue rescatada por el público y celebró su permanencia con una explosión de alegría dentro de la casa.

Embed - Gabriel Lucero es el primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

Más tarde, Brian Sarmiento logró continuar en competencia y la definición final quedó entre Yanina Zilli y Gabriel Lucero. Finalmente, el veredicto fue claro: Lucero se convirtió en el primer eliminado de la edición. Así, el humorista gráfico y creador del fenómeno viral “Gente Rota” fue el primer participante en dejar el reality por decisión del público.

Gabriel Lucero, Gran Hermano
