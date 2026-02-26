Nervios y estrategia en Gran Hermano 2026: así se definió la primera placa de nominados

Este miércoles se emitió otra gala de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, se conformó la primera placa de nominados , tras una votación cargada de nervios, estrategias y decisiones clave.

Según se vio en la transmisión, la convivencia ya muestra fisuras claras dentro de la casa más famosa del país. Carmiña Masi fue la gran protagonista de la noche al convertirse en la participante más votada, con un total de 31 votos . En el confesionario, varios compañeros cuestionaron su estilo frontal, comentarios considerados fuera de lugar y una actitud que, según manifestaron, afectó la armonía del grupo .

El resto de la placa quedó conformado por Emanuel y Manu , ambos con siete votos, seguidos por Brian, Lucero, Pincoya, Sol y Zilli , quienes recibieron cinco votos cada uno.

A diferencia del formato tradicional, la definición de la placa presenta un giro estratégico: durante las primeras 24 horas rige el voto positivo , en el que el público debe apoyar a su favorito para sacarlo de la placa. Finalizada esa etapa, el sistema cambia automáticamente al voto negativo , que terminará de definir quiénes continúan en riesgo.

Todo esto ocurrió en una gala atravesada también por momentos de fuerte carga emocional. Daniela De Lucía abandonó el reality tras recibir la noticia del fallecimiento de su padre, mientras que Divina Gloria debió salir de la casa de manera transitoria para realizarse estudios médicos indicados por la producción.

