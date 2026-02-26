26 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Gala intensa

Nervios y estrategia en Gran Hermano 2026: así se definió la primera placa de nominados

Se definió la primera placa en Gran Hermano Generación Dorada 2026 tras una gala cargada de estrategia. Descubrí quiénes quedaron nominados en el reality.

Nervios y estrategia en Gran Hermano 2026: así se definió la primera placa de nominados

Nervios y estrategia en Gran Hermano 2026: así se definió la primera placa de nominados

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se emitió otra gala de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, se conformó la primera placa de nominados, tras una votación cargada de nervios, estrategias y decisiones clave.

Primera placa de nominados en Gran Hermano 2026

Según se vio en la transmisión, la convivencia ya muestra fisuras claras dentro de la casa más famosa del país. Carmiña Masi fue la gran protagonista de la noche al convertirse en la participante más votada, con un total de 31 votos. En el confesionario, varios compañeros cuestionaron su estilo frontal, comentarios considerados fuera de lugar y una actitud que, según manifestaron, afectó la armonía del grupo.

Lee además
El triste motivo que obligó a una participante de Gran Hermano abandonar la casa
Hace instantes

El triste motivo que obligó a una participante de Gran Hermano abandonar la casa
Kennys Palacios, Yanina Zilli y más: cerró la casa de Gran Hermano 2026 con nuevos participantes
Expectativa

Kennys Palacios, Yanina Zilli y más: cerró la casa de Gran Hermano 2026 con nuevos participantes
placa de nominados, Gran Hermano
Así quedó conformada la primera placa de nominados en Gran Hermano 2026

Así quedó conformada la primera placa de nominados en Gran Hermano 2026

El resto de la placa quedó conformado por Emanuel y Manu, ambos con siete votos, seguidos por Brian, Lucero, Pincoya, Sol y Zilli, quienes recibieron cinco votos cada uno.

A diferencia del formato tradicional, la definición de la placa presenta un giro estratégico: durante las primeras 24 horas rige el voto positivo, en el que el público debe apoyar a su favorito para sacarlo de la placa. Finalizada esa etapa, el sistema cambia automáticamente al voto negativo, que terminará de definir quiénes continúan en riesgo.

Todo esto ocurrió en una gala atravesada también por momentos de fuerte carga emocional. Daniela De Lucía abandonó el reality tras recibir la noticia del fallecimiento de su padre, mientras que Divina Gloria debió salir de la casa de manera transitoria para realizarse estudios médicos indicados por la producción.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#GHGeneraciónDorada | En una noche marcada por la tristeza, Daniela De Lucía abandonó la casa tras ser notificada del fallecimiento de su padre. Con una entereza admirable, la coach motivacional se despidió de sus compañeros con un mensaje final: “Se merecen que les diga la verdad: se murió mi papá. Afuera está el mundo real”. Tras un emotivo abrazo grupal, la participante dejó la competencia para acompañar a su familia en este difícil momento. #danieladelucía #conmoción Video: Telefe"
View this post on Instagram

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en Gran Hermano Generación Dorada 2026, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

El "récord" de Andrea del Boca en Gran Hermano

De Andrea del Boca a Brian Sarmiento: quiénes son los participantes de Gran Hermano 2026

Gran Hermano, generación dorada: fecha, hora y todo sobre el estreno de la nueva edición

Un exganador de Gran Hermano perdió todo en un incendio

MasterChef Celebrity: gala de mucha tensión, delantales grises y famosos en el balcón

Guerra total entre Cazzu y Rauw Alejandro: el polémico motivo detrás del cruce que sacude al trap

Qué pasó con MasterChef Celebrity y por qué Telefe lo sacó del aire

El "Monstruo" se rindió a sus pies: Pet Shop Boys y un rating histórico en el Festival Viña del Mar

LO QUE SE LEE AHORA
MasterChef Celebrity: gala de mucha tensión, delantales grises y famosos en el balcón
TV

MasterChef Celebrity: gala de mucha tensión, delantales grises y famosos en el balcón

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351

Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y pasos a seguir
De interés

Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y pasos a seguir

El acusado fue trasladado a la Comisaría 10ª, donde quedó a disposición de la Justicia
Barrio Las Bodegas

Viajó a Mendoza para conocer a su pareja, fue golpeada y el acusado quedó detenido

Apostaron estos números y hoy son millonarios gracias al Quini 6: la inmensa cifra que se llevaron
¡Afortunados!

Apostaron estos números y hoy son millonarios gracias al Quini 6: la inmensa cifra que se llevaron

La acusada quedará sujeta a una investigación por narcotráfico. 
Prófuga desde octubre

Escapó de un mega operativo por narcotráfico y ahora cayó en Godoy Cruz