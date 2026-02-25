25 de febrero de 2026
Sitio Andino
Cúal es la app de viajes que "le ganó" a Uber en San Rafael

Con monitoreo en tiempo real, identificación del chofer y posibilidad de compartir el viaje, apuesta a modernizar el servicio. Mirá el video.

Tu Taxi San Rafael: con app propia y 115 unidades, el servicio busca brindar rapidez y seguridad

Tu Taxi San Rafael: con app propia y 115 unidades, el servicio busca brindar rapidez y seguridad

Por Sitio Andino Departamentales

Con el objetivo de modernizar el servicio y ofrecer mayor seguridad y rapidez a los pasajeros, la aplicación Tu Taxi San Rafael funciona en el departamento y suma cada vez más usuarios. Así lo explicó Daniel García, encargado de base de la empresa, quien destacó que la iniciativa apunta a brindar un sistema similar al de las plataformas electrónicas, pero con tarifa regulada y bajo el marco legal vigente.

“La idea es que el pasajero tenga rapidez del servicio y seguridad”, señaló García. El sistema combina las tradicionales líneas telefónicas con la aplicación, que puede descargarse desde Play Store bajo el nombre Tu Taxi San Rafael. Una iniciativa similar implementó General Alvear.

Entre las principales ventajas, detalló que al solicitar un móvil el usuario puede conocer de antemano el nombre y apellido del chofer que lo recogerá, identificar el número de unidad, saber a qué distancia se encuentra el vehículo y cuánto demorará en llegar. Además, la app permite seguir en tiempo real el recorrido hasta el domicilio y compartir el viaje con un familiar o persona de confianza.

taxi San Rafael
Los pasajeros pueden compartir su ubicación desde la app.

Los pasajeros pueden compartir su ubicación desde la app.

“Vos podés viajar y otra persona puede ver en tiempo real por dónde va el móvil”, explicó García, remarcando el plus en materia de seguridad que ofrece esta herramienta.

Actualmente, Tu Taxi cuenta con 115 unidades operativas que son monitoreadas desde una pantalla central en la base. El objetivo es mantener una demora estimada de entre tres y cinco minutos desde que el pasajero solicita el servicio.

En cuanto a los costos, García recordó que el sector trabaja con una tarifa regulada por el gobierno provincial y que el valor final del viaje es el que marca el reloj taxímetro. “El costo siempre equivale a lo que marca el reloj”, subrayó.

aplicación tu taxi san rafael
Con monitoreo constante, buscan reducir las demoras.

Con monitoreo constante, buscan reducir las demoras.

Competencia y regulación de taxis en San Rafael

El responsable de base consideró que San Rafael no es una ciudad con la escala suficiente para soportar una sobreoferta de vehículos. “Sumar otros 50 autos más no sería rentable para nadie. Económicamente terminaría afectando tanto al taxi como a las plataformas”, sostuvo.

También marcó diferencias en las exigencias regulatorias. Según indicó, las plataformas pueden modificar sus tarifas —que en algunos momentos resultan más caras— lo que les otorga una dinámica distinta frente al sistema regulado.

Embed - SAN RAFAEL: LA APP DE VIAJES QUE LE GANÓ A UBER

Por otra parte, García señaló que uno de los principales problemas en el departamento es la presencia de servicios informales o “truchos”. “No es seguro ni para las personas que trasladan ni para los pasajeros”, advirtió. Si bien reconoció que muchas personas recurren a esta modalidad ante la necesidad de generar ingresos, sostuvo que se trata de una situación que requiere mayor control.

En ese sentido, explicó que el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) cuenta con pocos inspectores en San Rafael, lo que dificulta las tareas de fiscalización. “Cuesta muchísimo poder salir a hacer inspecciones, pero tanto nosotros como la parte empresarial intentamos que al menos se controle para que no explote”, concluyó.

