General Alvear ya cuenta con una aplicación para pedir taxis y remises

Taxis en General Alvear y un servicio que agiliza el servicio. Marcelo Piaser

Mediante esta tecnología el usuario puede pedir una unidad, ver en tiempo real dónde está el móvil, cuánto falta para que llegue, e incluso conocer la patente y el número de habitáculos del auto que lo va a buscar. Todo el proceso con la seguridad que se trata de vehículos habilitados por la Secretaría de Transporte, con seguro, choferes profesionales y las normas de higiene y seguridad que exige la regulación.

Actualmente, ya se encuentran 14 móviles sumados a la app, entre taxis y remises, y en breve se incorporarán ocho más, alcanzando un total de 22 unidades disponibles para toda la ciudad. Además de la aplicación, se habilitó un servicio alternativo por WhatsApp al número 636300, pensado para quienes prefieran llamar o enviar un mensaje y solicitar un auto de manera sencilla.

Nueva aplicación en General Alvear para solicitar taxis y remises Embed - “MI TAXI ALVEAR” LA APP QUE PERMITE AGILIZAR EL SERVICIO