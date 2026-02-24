Luz verde a un crédito millonario para impulsar obras esenciales en Malargüe

El Concejo Deliberante de Malargüe ratificó el Decreto 152/2026 y habilitó al Ejecutivo municipal a aceptar un crédito de hasta $2.400 millones del Banco Nación . Los fondos se ocuparán exclusivamente en obras de servicios básicos e infraestructura, ya proyectadas y con financiamiento complementario provincial.

El presidente del cuerpo, Rodrigo Hidalgo , explicó que la medida resulta clave para garantizar el financiamiento de obras públicas que ya estaban proyectadas y que requieren completar su esquema de fondos para poder concluirse .

Además, por unanimidad, los ediles sancionaron otra ordenanza que establece el uso exclusivo del crédito para la ejecución de obras de servicios públicos e infraestructura , asegurando así el destino específico de los recursos.

En diálogo con SITIO ANDINO , Rodrigo Hidalgo confirmó que el crédito se gestiona ante el Banco de la Nación Argentina y que cubrirá el 25% del monto total de las obras previstas . El resto del financiamiento proviene de aportes provinciales.

Según detalló, los trabajos incluyen obras de gas, agua y electricidad que ya se encuentran en ejecución y que forman parte del plan de infraestructura básica previsto para 2025.

El titular del deliberativo remarcó que el monto máximo autorizado es de $2.400 millones, aunque se utilizará únicamente lo que resulte necesario, conforme al avance de cada proyecto.

Hidalgo subrayó que “no es toma de deuda”, al sostener que las obras se recuperan a través del cobro de tasas y servicios municipales, lo que permitirá mantener el esquema financiero sin comprometer las cuentas públicas locales.

Con esta herramienta, el Ejecutivo podrá profundizar gestiones ante organismos provinciales y nacionales para asegurar la finalización de obras consideradas estratégicas.