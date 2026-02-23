Malargüe recibió más de $14 millones del Gobierno Nacional para potenciar el turismo

Con financiamiento del Gobierno Nacional, la Municipalidad de Malargüe invirtió más de 14,5 millones de pesos en equipamiento tecnológico para potenciar su estrategia de promoción turística. Los fondos fueron gestionados a través del programa Promover Turismo Argentina , que respalda a municipios de todo el país.

En un encuentro realizado en el Centro de Convenciones Thesaurus , el intendente Celso Jaque, junto a la secretaria de Desarrollo Económico Graciela Viollaz y el director de Turismo Daniel Von Zedtwitz, presentaron ante representantes de la Cámara de Comercio de Malargüe y la Asociación Malargüina de Turismo (AMATUR) el moderno equipamiento adquirido co n aportes no reembolsables del programa Promover Turismo Argentina .

La inversión superó los 14 millones y medio de pesos y permitió incorporar cuatro computadoras de última generación, una cámara fotográfica con lentes de alta prestación capaz de producir imágenes y videos en resolución profesional, un dron de avanzada tecnología y diversos implementos complementarios destinados a optimizar la producción de contenidos audiovisuales.

Desde el Ejecutivo local destacaron que esta herramienta nacional apunta a fortalecer la actividad turística mediante líneas de financiamiento orientadas a la transformación digital, la promoción de destinos, el turismo responsable y la capacitación . En este marco, los municipios interesados deben presentar proyectos a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), donde las propuestas son evaluadas para acceder a fondos no reembolsables.

Promover Turismo Argentina se centra en acompañar a las comunas que busquen mejorar su infraestructura digital, diseñar campañas de posicionamiento en medios y redes, y poner en valor sus atractivos regionales.

En el caso de Malargüe, único municipio mendocino que logró acceder a estos fondos en la convocatoria, se presentaron tres proyectos vinculados al desarrollo de productos de turismo rural, especialmente en el extremo sureste del departamento. Con esta inversión, la Dirección de Turismo podrá generar contenidos multimedia propios, que estarán disponibles también para quienes quieran utilizarlos, reforzar su presencia digital y consolidar la promoción del destino en todo el país.