Arranca el fútbol de veteranos en Malargüe con premio millonario

Este sábado, desde el mediodía, se pone en marcha la Primera Fecha del Torneo de Fútbol de Veteranos organizado por la COVEFUM en Malargüe. La jornada tendrá sede en el Club Energía Atómica, con entrada libre y gratuita para el público en general.

El campeonato se desarrollará sobre el predio ubicado en calle Milagro de Los Andes, al norte de la ciudad de Malargüe, donde a lo largo del día se disputarán seis compromisos correspondientes al inicio del certamen.

Detalles del Torneo de Fútbol de Veteranos Maximiliano Martín, vicepresidente de la Comisión Veteranos del Fútbol Malargüe, destacó que el ingreso será sin costo para los espectadores, aunque aclaró que el estacionamiento tendrá un valor, ya que estará a cargo del club anfitrión.

En lo estrictamente deportivo, el torneo contará con veintiún fechas en su fase regular. Tras ese tramo, los seis primeros equipos clasificados disputarán la Copa de Oro, mientras que el resto tendrá la oportunidad de competir por la Copa de Plata. El campeón del certamen se llevará un premio de un millón y medio de pesos, un incentivo más que importante para los protagonistas.

WhatsApp Image 2026-02-21 at 09.51.08 Primera Fecha del Torneo Apertura de la COVEFUM La programación indica que abrirán la jornada Club Atlético frente a Sureño. Luego será el turno de Club Vialidad ante Los Pumas, último campeón de la liga. Más tarde jugarán Unión frente a Los Patrones, Los Cumpas ante Libertad, Servicios Públicos contra Club Camping y, en el cierre, Los Romanos frente a Aeropuerto Fútbol Club, combinado este último conformado recientemente. WhatsApp Image 2026-02-21 at 10.07.18 Por su parte, la presidenta del Club Energía Atómica, la profesora Mariana Torres, señaló que la institución acondicionó el predio para recibir a un público variado, especialmente familiar, destacando que el espacio es amplio, cerrado, cuenta con sanitarios y sector de camping con churrasqueras disponibles cada fin de semana.

