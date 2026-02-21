21 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Este sábado

Arranca el fútbol de veteranos en Malargüe con premio millonario

El torneo organizado por la Comisión Veteranos del Fútbol Malargüe (COVEFUM) tiene para hoy seis partidos.

(Foto gentileza Visión Deportiva).

(Foto gentileza Visión Deportiva).

 Por Claudio Altamirano

Este sábado, desde el mediodía, se pone en marcha la Primera Fecha del Torneo de Fútbol de Veteranos organizado por la COVEFUM en Malargüe. La jornada tendrá sede en el Club Energía Atómica, con entrada libre y gratuita para el público en general.

El campeonato se desarrollará sobre el predio ubicado en calle Milagro de Los Andes, al norte de la ciudad de Malargüe, donde a lo largo del día se disputarán seis compromisos correspondientes al inicio del certamen.

Lee además
La Lepra mendocina busca la victoria (Foto: Prensa CSIR).
Juega el Azul

La Lepra recibe a Independiente en el Gargantini: hora y dónde verlo
El Club Deportivo Maipú vuelve al Sperdutti ante Rafaela con la obligación de sumar sus primeros puntos del torneo.
dale cruzado

El Deportivo Maipú choca con Rafaela en el Sperdutti: hora y dónde verlo

Detalles del Torneo de Fútbol de Veteranos

Maximiliano Martín, vicepresidente de la Comisión Veteranos del Fútbol Malargüe, destacó que el ingreso será sin costo para los espectadores, aunque aclaró que el estacionamiento tendrá un valor, ya que estará a cargo del club anfitrión.

En lo estrictamente deportivo, el torneo contará con veintiún fechas en su fase regular. Tras ese tramo, los seis primeros equipos clasificados disputarán la Copa de Oro, mientras que el resto tendrá la oportunidad de competir por la Copa de Plata. El campeón del certamen se llevará un premio de un millón y medio de pesos, un incentivo más que importante para los protagonistas.

WhatsApp Image 2026-02-21 at 09.51.08

Primera Fecha del Torneo Apertura de la COVEFUM

La programación indica que abrirán la jornada Club Atlético frente a Sureño. Luego será el turno de Club Vialidad ante Los Pumas, último campeón de la liga. Más tarde jugarán Unión frente a Los Patrones, Los Cumpas ante Libertad, Servicios Públicos contra Club Camping y, en el cierre, Los Romanos frente a Aeropuerto Fútbol Club, combinado este último conformado recientemente.

WhatsApp Image 2026-02-21 at 10.07.18

Por su parte, la presidenta del Club Energía Atómica, la profesora Mariana Torres, señaló que la institución acondicionó el predio para recibir a un público variado, especialmente familiar, destacando que el espacio es amplio, cerrado, cuenta con sanitarios y sector de camping con churrasqueras disponibles cada fin de semana.

Temas
Seguí leyendo

El Inter confirmó la lesión de Lautaro Martínez y crece la preocupación rumbo a la Finalissima

Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibe a Gimnasia de La Plata: hora y dónde verlo

La Copa del Mundo ya está en Argentina y despierta emoción en su tour mundial

Histórico triunfo de Lanús ante Flamengo: ganó 1-0, sacó ventaja y sueña con la Recopa Sudamericana

José Luis Chilavert habló del polémico cruce Vinícius-Prestianni y apuntó contra Mbappé

Alarma en la Selección: Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular y estará varias semanas afuera

Lanús recibe a Flamengo por la ida de la Recopa: hora y dónde verlo

Omar Sperdutti renunció a la presidencia de la Liga Mendocina de Fútbol: cuál fue el motivo

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra mendocina busca la victoria (Foto: Prensa CSIR).
Juega el Azul

La Lepra recibe a Independiente en el Gargantini: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

Victoria Villarruel recomendó un destino turístico de Mendoza: cuál es y dónde queda
Una experiencia única

La Vicepresidenta recomendó un destino turístico de Mendoza: cuál es y dónde queda

Alerta amarilla en Mendoza: a qué hora podrían llegar las tormentas más fuertes esta tarde
el tiempo

Ya llueve en Mendoza y rige alerta amarilla por caída de granizo

Turismo en Chile: empresarios trasandinos admiten que la falta de argentinos hundió el verano.
Balance

Turismo en Chile: empresarios trasandinos admiten que la falta de argentinos "hundió" el verano

Paritarias 2026: el Ejecutivo presentó la oferta salarial para docentes y pasó a cuarto intermedio
Sueldos

Paritarias 2026: el Ejecutivo presentó la oferta salarial para docentes y pasó a cuarto intermedio

El informe de Argentinos por la Educación destaca a la provincia de Mendoza entre las provincias con más días de clases.
Los motivos del ausentismo

La provincia de Mendoza, en el podio del cumplimiento de días de clases en 2025