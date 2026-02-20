Cumbre entre Cornejo y otro gobernador por una conexión vial que Mendoza reclama hace años

El gobernador Alfredo Cornejo viajó este viernes a Neuquén y se reunió con su par Rolando “Rolo” Figueroa para abordar la finalización de la Ruta 40 Sur , en el tramo que une Bardas Blancas con el límite entre Mendoza y Neuquén .

Tras el encuentro, Cornejo señaló que se trata de un tema “prioritario” y confirmó que ambas provincias acordaron trabajar en conjunto para encontrar una solución que permita concluir la obra.

Acceso a la vivienda Guaymallén sumó 155 nuevos propietarios: cómo son las casas que se entregaron en Buena Nueva

Paro General Las críticas de Cornejo a la CGT y Alberto, pero también a los senadores propios

“Frente a la necesidad de terminar esas obras, para la seguridad de quienes la transitan y el desarrollo de las industrias de la zona como hidrocarburos, petróleo y turismo, acordamos trabajar en conjunto”, expresó el mandatario mendocino.

Hoy viajé a Neuquén y me reuní con el gobernador @Rolo_Figueroa para abordar un tema prioritario como lo es la finalización de la Ruta 40 en el tramo que une Bardas Blancas con el límite entre ambas provincias. Frente a la necesidad de concluir esas obras, para la seguridad de… pic.twitter.com/mywLeeglgK

Además, subrayó que “la conectividad entre Mendoza y Neuquén no puede seguir postergándose” , en referencia a una obra que lleva años de demoras y promesas incumplidas.

Ruta 40 Mendoza/Neuquén: un reclamo histórico del Sur mendocino

La situación de la Ruta 40 Sur no es nueva en la agenda provincial. En noviembre de 2025, durante el Almuerzo de las Fuerzas Vivas en Malargüe, el propio Cornejo había reconocido el retraso histórico de la obra y la complejidad derivada de contratos judicializados.

En ese momento, el mandatario había sido explícito respecto del rol de la provincia vecina: “Nos gustaría que el gobierno de Neuquén nos ayude un poco más”, afirmó, al tiempo que remarcó que la finalización del tramo beneficiaría a ambas jurisdicciones.

RUTA 40 BARDAS BLANCAS MALARGUE La Ruta Nacional 40 en el Sur Mendocino requiere urgentemente de obras de reparación. CLAUDIO ALTAMIRANO

La traza es considerada estratégica porque conecta el sur mendocino con el norte neuquino y la Patagonia, y resulta clave para el desarrollo de actividades como:

Hidrocarburos y petróleo .

Minería.

Turismo.

Producción ganadera.

Actualmente, gran parte del trayecto presenta condiciones de ripio y sectores prácticamente intransitables, lo que limita la circulación y genera complicaciones para vecinos y sectores productivos.

Una obra nacional, con demoras acumuladas

La Ruta 40, en toda su extensión, es de jurisdicción nacional. Sin embargo, la obra del tramo sur no fue transferida a Mendoza dentro del esquema de rutas que la Provincia asumió para su mantenimiento con los Fondos del Resarcimiento, como sí ocurrió con otros corredores.

En noviembre pasado, Cornejo había señalado que la ruta “es imprescindible para desarrollar el petróleo, la minería y el turismo” y había admitido que existe “un retraso de muchos años” en materia vial.

Ahora, con la reunión en Neuquén, el foco parece estar puesto en articular una estrategia conjunta ante la Nación para destrabar el proyecto y acelerar su concreción.