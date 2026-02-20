21 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Obra pública

Cumbre entre Cornejo y otro gobernador por una conexión vial que Mendoza reclama hace años

El gobernador visitó a uno de sus pares y avanzó en gestiones por un tramo clave de la Ruta 40. Es una obra clave para hidrocarburos, turismo y seguridad vial.

La conexión vial lleva aós sin reparaciones y hay sectores casi intransitables.

La conexión vial lleva aós sin reparaciones y hay sectores casi intransitables.

Vialidad Nacional
Por Sitio Andino Política

El gobernador Alfredo Cornejo viajó este viernes a Neuquén y se reunió con su par Rolando “Rolo” Figueroa para abordar la finalización de la Ruta 40 Sur, en el tramo que une Bardas Blancas con el límite entre Mendoza y Neuquén.

Tras el encuentro, Cornejo señaló que se trata de un tema “prioritario” y confirmó que ambas provincias acordaron trabajar en conjunto para encontrar una solución que permita concluir la obra.

Lee además
El gobernador entregó viviendas y se refirió al contexto político nacional.
Paro General

Las críticas de Cornejo a la CGT y Alberto, pero también a los senadores propios
guaymallen sumo 155 nuevos propietarios: como son las casas que se entregaron en buena nueva
Acceso a la vivienda

Guaymallén sumó 155 nuevos propietarios: cómo son las casas que se entregaron en Buena Nueva
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2024992487278813369&partner=&hide_thread=false

“Frente a la necesidad de terminar esas obras, para la seguridad de quienes la transitan y el desarrollo de las industrias de la zona como hidrocarburos, petróleo y turismo, acordamos trabajar en conjunto”, expresó el mandatario mendocino.

Además, subrayó que “la conectividad entre Mendoza y Neuquén no puede seguir postergándose”, en referencia a una obra que lleva años de demoras y promesas incumplidas.

Ruta 40 Mendoza/Neuquén: un reclamo histórico del Sur mendocino

La situación de la Ruta 40 Sur no es nueva en la agenda provincial. En noviembre de 2025, durante el Almuerzo de las Fuerzas Vivas en Malargüe, el propio Cornejo había reconocido el retraso histórico de la obra y la complejidad derivada de contratos judicializados.

En ese momento, el mandatario había sido explícito respecto del rol de la provincia vecina: “Nos gustaría que el gobierno de Neuquén nos ayude un poco más”, afirmó, al tiempo que remarcó que la finalización del tramo beneficiaría a ambas jurisdicciones.

RUTA 40 BARDAS BLANCAS MALARGUE
La Ruta Nacional 40 en el Sur Mendocino requiere urgentemente de obras de reparaci&oacute;n.

La Ruta Nacional 40 en el Sur Mendocino requiere urgentemente de obras de reparación.

La traza es considerada estratégica porque conecta el sur mendocino con el norte neuquino y la Patagonia, y resulta clave para el desarrollo de actividades como:

  • Hidrocarburos y petróleo.

  • Minería.

  • Turismo.

  • Producción ganadera.

Actualmente, gran parte del trayecto presenta condiciones de ripio y sectores prácticamente intransitables, lo que limita la circulación y genera complicaciones para vecinos y sectores productivos.

Una obra nacional, con demoras acumuladas

La Ruta 40, en toda su extensión, es de jurisdicción nacional. Sin embargo, la obra del tramo sur no fue transferida a Mendoza dentro del esquema de rutas que la Provincia asumió para su mantenimiento con los Fondos del Resarcimiento, como sí ocurrió con otros corredores.

En noviembre pasado, Cornejo había señalado que la ruta “es imprescindible para desarrollar el petróleo, la minería y el turismo” y había admitido que existe “un retraso de muchos años” en materia vial.

Ahora, con la reunión en Neuquén, el foco parece estar puesto en articular una estrategia conjunta ante la Nación para destrabar el proyecto y acelerar su concreción.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza acelera el desarrollo en Vaca Muerta y proyecta perforaciones piloto para 2026

Alfredo Cornejo expuso ante empresarios en Londres sobre minería, energía y petróleo

El Gobierno de Mendoza avanza con Malargüe Distrito Minero Occidental III: será analizado por especialistas

Alfredo Cornejo presentó una denuncia judicial por la difusión en redes sociales de un video con información falsa

Wine Paris 2026: récord de bodegas, nuevos acuerdos y proyección internacional para el vino provincial

La Vicepresidenta recomendó un destino turístico de Mendoza: cuál es y dónde queda

Avanza la tercera trocha del Acceso Sur hasta La Variante Palmira: cuánto demorará la obra

Continúa el conflicto: Victoria Villarruel criticó la falta de políticas para incentivar la industria nacional

LO QUE SE LEE AHORA
Victoria Villarruel recomendó un destino turístico de Mendoza: cuál es y dónde queda
Una experiencia única

La Vicepresidenta recomendó un destino turístico de Mendoza: cuál es y dónde queda

Las Más Leídas

Importante despliegue policial en el ingreso a Tunuyán. 
operativo policial

Cayó uno de los fugados de la alcaidía de Tunuyán: el insólito lugar donde se ocultaba

Enrique Acosta Vega, uno de los dos detenidos que se había fugado de la Alcaidía transitoria de Tunuyán, fue recapturado.
operativo en el valle de uco

Atraparon al otro preso que se fugó de la alcaidía de Tunuyán: los detalles de la captura

Alerta amarilla en Mendoza: a qué hora podrían llegar las tormentas más fuertes esta tarde
el tiempo

Ya llueve en Mendoza y rige alerta amarilla por caída de granizo

Alerta por granizo y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero en Mendoza
El clima

Alerta por granizo y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero en Mendoza

El robo ocurrió en la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza. 
no hay detenidos

Violento robo a un anciano de 90 años en Ciudad: le sacaron una fortuna