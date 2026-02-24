El Municipio de San Rafael explicó por qué se frenó la ampliación de la cárcel de El Cerrito

El proyecto de ampliación del complejo penitenciario quedó en stand by.

La Municipalidad de San Rafael determinó que no es factible el proyecto de ampliación del establecimiento penitenciario en el distrito de El Cerrito , impulsado por el Gobierno de Mendoza. La decisión fue adoptada por la Comisión de Planeamiento tras analizar el expediente presentado por la Provincia y considerar también los reclamos de vecinos de la zona .

Desde el Municipio explicaron que el dictamen responde a incumplimientos de las normativas vigentes en materia de ordenamiento territorial , además de la falta de coordinación institucional previa entre la Provincia y la comuna.

Lo solicitarán al Banco Nación Luz verde a un crédito millonario para impulsar obras esenciales en Malargüe

Delincuencia El uso de celulares en las cárceles para cometer delitos vuelve al centro del debate: qué resolvió Mendoza

En diálogo con Noticiero Andino, el director de Ordenamiento Territorial de San Rafael, Mariano Miras , explicó que el principal problema detectado en el proyecto fue la ausencia de un proceso de coordinación interjurisdiccional antes del avance de la obra .

“El primer paso para cualquier obra, sea pública o privada, es obtener la factibilidad municipal”, indicó el funcionario. En ese sentido, remarcó que esa instancia se inició recién después de que el Gobierno provincial avanzara con el proceso licitatorio .

“Entendemos que ese primer paso fue posterior a la licitación de la obra, lo cual nos llama poderosamente la atención”, sostuvo Miras.

Embed - SAN RAFAEL: CÁRCEL DEL CERRITO SIN FACTIBILIDAD

Según explicó, la normativa vigente —tanto provincial como municipal— establece que las intervenciones territoriales de gran impacto deben analizarse de manera conjunta entre las distintas jurisdicciones, algo que en este caso no habría ocurrido.

“El principio de coordinación interjurisdiccional exige diálogo y consenso en obras que generan impactos territoriales importantes, y esa fue una de las principales falencias que detectamos al analizar el proyecto”, afirmó.

planimetría ampliación cárcel El Cerrito Croquis de la ampliación de la cárcel de El Cerrito, en San Rafael.

El expediente fue evaluado por la Comisión de Planeamiento luego de que más de 1.200 vecinos presentaran firmas en rechazo a la ampliación del penal ubicado en la zona de Tirasso y Lassa, donde actualmente funciona la colonia penal.

Tras varias reuniones de análisis, el organismo concluyó que la obra no cumple con distintos requisitos establecidos en las normas de ordenamiento territorial, por lo que se determinó su no factibilidad.

Desde la comuna remarcaron que el dictamen no implica una oposición a la construcción de infraestructura penitenciaria, sino que responde a cuestiones vinculadas al uso del suelo y la planificación territorial.

Qué puede pasar ahora con el proyecto de la cárcel El Cerrito

Para Miras, el próximo paso debería ser abrir una instancia de diálogo entre la Provincia y el Municipio para evaluar alternativas sobre la ubicación y características del establecimiento penitenciario.

“Creemos que el primer paso es sentarnos a analizar las posibilidades, dónde se va a emplazar la obra y cuál es el objetivo del proyecto”, señaló.

Cárcel El Cerrito San Rafael Siete empresas presentaron sus propuestas para ejecutar la obra en San Rafael. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El funcionario también explicó que la colonia penal que actualmente funciona en El Cerrito tiene características distintas a una penitenciaría de mayor escala, lo que implica demandas territoriales diferentes.

“Una penitenciaría tiene otro tipo de requerimientos territoriales, por lo que ese análisis previo es fundamental para determinar cuál es el mejor lugar para instalarla”, agregó.

Cómo es el proyecto de ampliación de la cárcel El Cerrito

El Gobierno de Mendoza había lanzado a fines de 2025 la licitación para ampliar la Unidad X del complejo penitenciario de San Rafael, con una inversión oficial superior a los $16.700 millones.

El proyecto contempla la construcción de unos 7.000 metros cuadrados adicionales, con un nuevo pabellón de alojamiento para 192 internos, además de espacios educativos, talleres de formación laboral y nuevas áreas administrativas.

La iniciativa también prevé un nuevo muro perimetral de seguridad, torres de vigilancia y la ampliación de servicios como planta de tratamiento de efluentes, reserva de agua y subestación eléctrica.

Sin embargo, con la determinación de no factibilidad emitida por el Municipio, el inicio de la obra queda frenado hasta que se revise el proyecto o se alcance un acuerdo institucional sobre su desarrollo.