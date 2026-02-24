Transporte por plataformas: qué requisitos deben cumplir los conductores en Mendoza

Las plataformas digitales de transporte son cada vez más usadas por los ciudadanos de la provincia de Mendoza. Sin embargo, ¿Los conductores cumplen requisitos al igual que los taxistas?

Actualmente de la variedad de aplicaciones que trabajan en la provincia -unas cuatro-, la mayoría se concentra solo en el Gran Mendoza y aún no llegan masivamente al Valle de Uco o el sur mendocino.

El subsecretario de Transporte de Mendoza , Luis Borrego, brindó aclaraciones sobre los requerimientos que les exigen a las personas que brindan servicios de traslados mediante aplicaciones electrónicas.

El funcionario aseguró que las condiciones son similares —e incluso en algunos aspectos más estrictas— que las que rigen para taxis. “Estos vehículos o conductores que están inscriptos en las plataformas tienen que cumplir las mismas exigencias que en el caso de taxi y en algunos puntos son más exigentes todavía”, señaló en declaraciones a Aconcagua Radio.

Cuáles son las exigencias que deben cumplir los conductores

Entre las condiciones obligatorias, Borrego detalló que los choferes deben contar con carnet de conducir profesional, seguro para pasajeros transportados —tal como exige la ley— y vehículos con una antigüedad máxima de siete años. Además, deben estar inscriptos formalmente en la Subsecretaría de Transporte de Mendoza.

El funcionario remarcó que cualquier persona o vehículo que quiera prestar este tipo de servicio debe cumplir con todos estos requisitos sin excepción. En ese marco, subrayó que las plataformas tienen responsabilidad solidaria en el control de la documentación.

“La plataforma primero inscribe a estas personas, verifica que tengan estos requisitos, nosotros las autorizamos desde la Secretaría de Transporte y recién ahí empiezan a operar”, explicó. A partir de ese momento, la empresa tecnológica solo puede asignar viajes a los conductores que mantengan vigente toda la documentación exigida.

Uber Las aplicaciones deben controlar a los conductores, dado que también pueden ser sancionadas.

Qué pasa si el conductor no cumple con los requisitos

Borrego aclaró que, si un chofer deja de cumplir con alguna de las condiciones —por ejemplo, si se le vence el carnet profesional—, la plataforma debe suspender automáticamente el envío de viajes hasta que regularice su situación.

Asimismo, advirtió que el Ente de la Movilidad Provincial realiza controles y que, ante un incumplimiento, se aplican sanciones tanto al conductor como a la plataforma que haya asignado un viaje a un vehículo no autorizado o que no estuviera en regla al momento de prestar el servicio.

De esta manera, desde el gobierno provincial buscan reforzar el esquema de control sobre el transporte por plataformas y garantizar que el servicio funcione bajo las mismas reglas de seguridad y habilitación que el sistema tradicional.