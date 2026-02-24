De Misiones a Mendoza a pie: la historia del atleta que corre por el país para ganarle al cáncer

El imponente marco de los portones del Parque General San Martín fue el punto elegido para recibir a Ricardo Félix Karacovich, un incansable atleta que recorre la Argentina con un objetivo conmovedor. A sus 58 años, el misionero busca concientizar sobre la importancia de los controles médicos preventivos y el deporte como herramienta de vida.

La travesía en tierras mendocinas comienza hoy, martes 24 de febrero, a las 18 horas. El deportista partirá desde el ingreso al parque con destino al Cerro Arco, en lo que será la primera etapa de su desafío por Mendoza, invitando a todos los vecinos a sumarse y acompañarlo en el trote.

Ricardo no corre solo por una meta deportiva; lo hace cargando una bandera que une tres lazos de colores simbólicos . El rosa representa la lucha contra el cáncer de mama, el azul el de próstata y el dorado el cáncer infantil, unificando causas que afectan a miles de familias argentinas.

El corredor inició este desafío en el mes de octubre en su tierra natal. Desde entonces, ha transitado miles de kilómetros pasando por Corrientes, Rosario, Buenos Aires y hasta la lejana Ushuaia , costeando cada tramo de la travesía con su propia jubilación y el apoyo moral de la gente.

"Mi sueño es hacer una fundación contra todo tipo de cáncer", confesó emocionado durante la presentación de su etapa mendocina. Su gran motor es el recuerdo de sus cuatro hermanos y sus padres, quienes fallecieron a causa de enfermedades neurológicas y dolencias que marcaron profundamente su historia familiar.

Lejos de paralizarse por el dolor, decidió transformar esa experiencia en una acción potente que recorre las rutas nacionales. Para él, llegar a cada provincia es una oportunidad de sembrar esperanza y recordar que la prevención es la clave para evitar finales tristes.

El deporte como bandera de salud

Más allá de la concientización sobre el cáncer, Karacovich insiste en que el movimiento constante es la mejor medicina. Para este maratonista, llevar una alimentación sana y realizarse chequeos médicos anuales son los pilares fundamentales para combatir el sedentarismo y mejorar la calidad de vida de la sociedad.

"Al cuerpo hay que darle felicidad y él te lo va a agradecer", asegura mientras ajusta sus zapatillas para subir al Cerro Arco. Quienes deseen seguir su trayecto o brindar aliento pueden encontrarlo en sus redes sociales, donde ya ha compartido más de 1.700 videos de su viaje por Argentina. Mientras tanto, sigue sumando kilómetros con la convicción de que cada paso dado es una vida que podría salvarse gracias a un mensaje a tiempo.