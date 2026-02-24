24 de febrero de 2026
Hoy, 24 de febrero, es el Día del Mecánico Automotor en Argentina

Cada 24 de febrero se celebra el Día del Mecánico Automotor en Argentina, una fecha destinada a reconocer la labor fundamental de estos profesionales, quienes garantizan el buen funcionamiento de los vehículos y contribuyen al transporte y la seguridad vial.

24 de febrero: Día del Mecánico Automotor en Argentina

Según La Nación, la conmemoración se originó en 1947, cuando Adolfo García, entonces secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA), solicitó oficialmente la creación de un día para homenajear a los trabajadores del gremio.

La fecha elegida coincidió con el triunfo electoral de Juan Domingo Perón, lo que fortaleció la defensa y reconocimiento de los derechos laborales en el país. Desde entonces, cada 24 de febrero se celebra la dedicación y el esfuerzo de los mecánicos en toda Argentina.

Con el avance de la tecnología automotriz, la labor del mecánico se volvió aún más relevante, ya que los vehículos modernos incorporan sistemas electrónicos y mecánicos cada vez más complejos, que requieren actualización y especialización constante.

